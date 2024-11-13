Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: A4 KDC TĂNG LONG GARDEN, KP ÍCH THẠNH, TRƯỜNG THẠNH, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Giám sát thi công hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đúng kỹ thuật và đúng tiến độ;
Đại diện công ty xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường;
Bốc tách vật tư, khối lượng, hồ sơ chất lượng/nghiệm thu;
Cập nhật tình hình - Báo cáo công việc - Đề cử giải pháp xử lý các vấn đề.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam;
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế công nghệ hoặc vận hành hệ thống xử lý nước thải/nước cấp/khí thải;
Học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường;
Kỹ năng: Thông thạo CAD/Revit, giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện;
Tính cách: Trung thực, hòa đồng, tinh thần trách nhiệm, chịu khó;
Tính chất: Đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 8-13 triệu (Thỏa thuận theo năng lực) + thưởng dự án;
Cơ hội: Có điều kiện phát huy năng lực và thăng tiến;
Môi trường: làm cởi mở chú trọng phát triển năng lực con người về chuyên môn, tư duy và văn hóa sống;
Chế độ - Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ các theo quy định của pháp luật, 1 ngày phép/tháng, thăm quan, nghỉ mát, thưởng tặng quà dịp lễ Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 39 Đường số 10, The Verosa Park, Khu phố 2, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

