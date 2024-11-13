Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A4 KDC TĂNG LONG GARDEN, KP ÍCH THẠNH, TRƯỜNG THẠNH, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Giám sát thi công hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đúng kỹ thuật và đúng tiến độ;

Đại diện công ty xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường;

Bốc tách vật tư, khối lượng, hồ sơ chất lượng/nghiệm thu;

Cập nhật tình hình - Báo cáo công việc - Đề cử giải pháp xử lý các vấn đề.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam;

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế công nghệ hoặc vận hành hệ thống xử lý nước thải/nước cấp/khí thải;

Học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường;

Kỹ năng: Thông thạo CAD/Revit, giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện;

Tính cách: Trung thực, hòa đồng, tinh thần trách nhiệm, chịu khó;

Tính chất: Đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 8-13 triệu (Thỏa thuận theo năng lực) + thưởng dự án;

Cơ hội: Có điều kiện phát huy năng lực và thăng tiến;

Môi trường: làm cởi mở chú trọng phát triển năng lực con người về chuyên môn, tư duy và văn hóa sống;

Chế độ - Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ các theo quy định của pháp luật, 1 ngày phép/tháng, thăm quan, nghỉ mát, thưởng tặng quà dịp lễ Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin