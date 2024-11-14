Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC - MÔI TRƯỜNG AH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC - MÔI TRƯỜNG AH
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC - MÔI TRƯỜNG AH

Giám sát dự án/công trình/thi công

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khảo sát hiện trạng công trình trước khi thi công.
Theo dõi, giám sát tiến độ thi công công trình xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.
Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, thiết bị được sử dụng trong quá trình thi công.
Quản lý và điều phối các nhà thầu, đội ngũ thi công, đảm bảo công việc được thực hiện đúng kế hoạch.
Nghiệm thu khối lượng công trình
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
Báo cáo tiến độ công việc, chất lượng công trình cho cấp trên định kỳ.
Kiểm soát chi phí, đảm bảo công trình được thực hiện trong phạm vi ngân sách đã được duyệt.
Đảm bảo công trình tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giám sát công trình xây dựng.
Nắm vững các kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án, an toàn lao động.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch, quản lý thời gian hiệu quả.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad, các phần mềm quản lý dự án.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC - MÔI TRƯỜNG AH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Chính sách thưởng dự án, thưởng hiệu quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC - MÔI TRƯỜNG AH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC - MÔI TRƯỜNG AH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC - MÔI TRƯỜNG AH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 667 Lã Xuân Oai, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

