Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Đường Nét làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Tố Hữu, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công

Giai đoạn đấu thầu

Khảo sát hiện trạng, lập báo cáo kỹ thuật

Đưa giải pháp kỹ thuật và đề xuất biện pháp kỹ thuật thi công

Lập hồ sơ đấu thầu theo hồ sơ mời thầu bao gồm phương án thi công, Hồ sơ HSE, phương án moving, ...

Kiểm tra hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế và thi công của tòa nhà và cập nhật cho thiết kế và dự toán

2. Giai đoạn chuẩn bị thi công

Nhận thông tin từ kế toán về hợp đồng với khách hàng về các nội dung: cam kết tiến độ, chất lượng, an toàn

Xem lại toàn bộ hồ sơ thi công bao gồm BOQ, 3D, mẫu, bản vẽ thi công

Tiến hành họp kick-off với dự toán và thiết kế

Lập tiến độ thi công dự án bằng excel theo mẫu công ty

Lập kế hoạch đặt hàng cho dự án, điều phối thông tin, deadline đơn hàng, bản vẽ, duyệt mẫu, theo dõi thanh toán cho nhà thầu phụ và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện kế hoạch đặt hàng, báo cáo trạng thái đặt hàng hàng tuần

Nhận bàn giao mặt bằng và lập báo cáo

Thực hiện xin phép thi công, họp với kỹ thuật BQL tòa nhà hoặc cơ quan chức năng khu vực

3. Giai đoạn tổ chức thi công

Tổ chức họp hàng tuần với nhà thầu tại công trình

Họp mỗi sáng tại văn phòng với quản lý các phòng ban

Điều phối và quản lý công việc trực tiếp cho giám sát

Thực hiện triển khai và xác nhận đơn hàng

Tổ chức nghiệm thu giai đoạn theo quy trình (bao gồm nghiệm thu marking sàn, nghiệm thu kết cấu âm, nghiệm thu trước trải thảm/ vinyl, nghiệm thu với tòa nhà, nghiệm thu nội bộ)

Chịu trách nhiệm triển khai và kiểm tra tổ chức công trình gồm : nội quy công trình, sắp xếp công trình, vệ sinh, an toàn, PCCC

Kiểm soát, chịu trách nhiệm về tiến độ, khối lượng, chất lượng kỹ thuật, chất lượng hoàn thiện phù hợp tiêu chuẩn thi công

Xử lý các vấn đề thực tế nảy sinh thực tế của công trình

4. Giai đoạn đóng dự án

Tổ chức bàn giao, nghiệm thu hạng mục, khối lượng với khách hàng

Tổ chức sữa chữa, xác nhận hoàn thành defect list và phát sinh sau bàn giao

Training sử dụng cho khách hàng (nếu có)

Đối chiếu kiểm tra xác nhận quyết toán với nhà thầu

Triển khai và kiểm tra bản vẽ hoàn công với thiết kế và MEP

Thực hiện hoàn công, thu hồi ký quỹ với tòa nhà

Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 27 đến 35 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng, kiến trúc, công nghiệp, nội thất,...

Yêu cầu có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên làm về dự án F&B, chuỗi thường hiệu (thời trang, mỹ phẩm,...), các dự án thương mại khác

Kiến thức tốt về phương pháp và quy định xây dựng

Có thể giao tiếp tiếng Anh tốt

Kỹ năng cần thiết: kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý,kỹ năng làm việc nhóm, khả năng quyết định, giải quyết vấn đề

Sử dụng tốt Autocad, Microsoft Office

Thái độ: hợp tác, trung thực, siêng năng và tích cực mọi lúc.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 mỗi tuần (hoặc theo giờ công trình), có thể tăng ca

Ứng viên có thể đi công tác tỉnh là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Đường Nét Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross: 15tr – 20tr đồng/tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn)

Tham gia các chế độ BHXH,BHYT, BHTN

Trợ cấp sinh nhật

Phép năm mỗi tháng

Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đường Nét

