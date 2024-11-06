Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Đường Nét làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công Ty TNHH Đường Nét
- Hồ Chí Minh: 19 Tố Hữu, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Giai đoạn đấu thầu
Khảo sát hiện trạng, lập báo cáo kỹ thuật
Đưa giải pháp kỹ thuật và đề xuất biện pháp kỹ thuật thi công
Lập hồ sơ đấu thầu theo hồ sơ mời thầu bao gồm phương án thi công, Hồ sơ HSE, phương án moving, ...
Kiểm tra hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế và thi công của tòa nhà và cập nhật cho thiết kế và dự toán
2. Giai đoạn chuẩn bị thi công
Nhận thông tin từ kế toán về hợp đồng với khách hàng về các nội dung: cam kết tiến độ, chất lượng, an toàn
Xem lại toàn bộ hồ sơ thi công bao gồm BOQ, 3D, mẫu, bản vẽ thi công
Tiến hành họp kick-off với dự toán và thiết kế
Lập tiến độ thi công dự án bằng excel theo mẫu công ty
Lập kế hoạch đặt hàng cho dự án, điều phối thông tin, deadline đơn hàng, bản vẽ, duyệt mẫu, theo dõi thanh toán cho nhà thầu phụ và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện kế hoạch đặt hàng, báo cáo trạng thái đặt hàng hàng tuần
Nhận bàn giao mặt bằng và lập báo cáo
Thực hiện xin phép thi công, họp với kỹ thuật BQL tòa nhà hoặc cơ quan chức năng khu vực
3. Giai đoạn tổ chức thi công
Tổ chức họp hàng tuần với nhà thầu tại công trình
Họp mỗi sáng tại văn phòng với quản lý các phòng ban
Điều phối và quản lý công việc trực tiếp cho giám sát
Thực hiện triển khai và xác nhận đơn hàng
Tổ chức nghiệm thu giai đoạn theo quy trình (bao gồm nghiệm thu marking sàn, nghiệm thu kết cấu âm, nghiệm thu trước trải thảm/ vinyl, nghiệm thu với tòa nhà, nghiệm thu nội bộ)
Chịu trách nhiệm triển khai và kiểm tra tổ chức công trình gồm : nội quy công trình, sắp xếp công trình, vệ sinh, an toàn, PCCC
Kiểm soát, chịu trách nhiệm về tiến độ, khối lượng, chất lượng kỹ thuật, chất lượng hoàn thiện phù hợp tiêu chuẩn thi công
Xử lý các vấn đề thực tế nảy sinh thực tế của công trình
4. Giai đoạn đóng dự án
Tổ chức bàn giao, nghiệm thu hạng mục, khối lượng với khách hàng
Tổ chức sữa chữa, xác nhận hoàn thành defect list và phát sinh sau bàn giao
Training sử dụng cho khách hàng (nếu có)
Đối chiếu kiểm tra xác nhận quyết toán với nhà thầu
Triển khai và kiểm tra bản vẽ hoàn công với thiết kế và MEP
Thực hiện hoàn công, thu hồi ký quỹ với tòa nhà
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 27 đến 35 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng, kiến trúc, công nghiệp, nội thất,...
Yêu cầu có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Ưu tiên ứng viên làm về dự án F&B, chuỗi thường hiệu (thời trang, mỹ phẩm,...), các dự án thương mại khác
Kiến thức tốt về phương pháp và quy định xây dựng
Có thể giao tiếp tiếng Anh tốt
Kỹ năng cần thiết: kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý,kỹ năng làm việc nhóm, khả năng quyết định, giải quyết vấn đề
Sử dụng tốt Autocad, Microsoft Office
Thái độ: hợp tác, trung thực, siêng năng và tích cực mọi lúc.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 mỗi tuần (hoặc theo giờ công trình), có thể tăng ca
Ứng viên có thể đi công tác tỉnh là lợi thế
Tại Công Ty TNHH Đường Nét Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các chế độ BHXH,BHYT, BHTN
Trợ cấp sinh nhật
Phép năm mỗi tháng
Thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đường Nét
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI