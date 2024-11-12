Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Home & Health MH VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C - 00.11 Sarina, KDT Sala, 62 Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Đến 20 Triệu

• Hỗ trợ tìm kiếm nguồn thầu phụ/ nhà cung cấp.

• Lập báo cáo công việc tại công trình nộp cho Ban giám đốc kiểm tra, bao gồm các báo cáo hàng ngày/ tuần/ tháng

• Cập nhật danh mục công việc tăng/ giảm theo yêu cầu từ Chủ đầu tư tại công trình.

• Thường xuyên trao đổi với Bộ phận Công trình để cập nhật, làm rõ các thông tin về dự án.

• Đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và trong khoản ngân sách cho phép.

• Luôn nắm được thông tin cập nhật trên bản vẽ.

• Tham gia khảo sát, đo đạc tại công trình khi có yêu cầu và trước khi bắt

đầu thi công.

• Giám sát chất lượng thi công tại công trình, bao gồm quá trình nhập vật tư vào công trình, quá trình thi công và chất lượng của sản phẩm sau khi hoàn thành.

• Phối hợp với các bên liên quan lập biên bản nghiệm thu những hạng mục đã hoàn thành và thực hiện đúng quy trình nghiệm thu công trình.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng hoặc những chuyên ngành liên quan.

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng/ hoàn thiện.

• Năng động tích cực, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, có tính kỷ luật.

• Có thể tăng ca sau giờ hành chính hoặc cuối tuần khi dự án có yêu cầu

• Có thể vẽ shop chi tiết.

• Ưu tiên có kinh nghiệm làm chuỗi cửa hàng - cải tạo - hoàn thiện

• Ưu tiên sử dụng tiếng Anh đọc hiểu bản vẽ, giao tiếp

Quyền Lợi Được Hưởng

• Thu nhập net: 17,000,000 +

• Cơ chế thưởng theo dự án

• Có chi trả trợ cấp ăn ở khi làm việc thời gian dài tại ngoại tỉnh.

• Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

