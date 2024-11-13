Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE TIME DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE TIME DECOR
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE TIME DECOR

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE TIME DECOR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 171 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát thi công trực tiếp trên công trình : Căn hộ chung cư, nhà phố...
- Kiểm tra bản vẽ, triển khai thi công kiến trúc nội thất.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ dự án phụ trách.
- Thương thảo và bàn bạc với nhà thầu phụ về biện pháp thi công
- Làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, bàn giao công trình.
- Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên công trình của dự án đảm nhiệm.
- Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất...
- Có kinh nghiệm làm việc dưới 1 năm ở vị trí tương đương
- Biết đọc, hiểu bản vẽ.
- Có khả năng giao tiếp tốt.
- Chăm chỉ, chịu khó. Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc.
- Ham học hỏi, định hướng làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE TIME DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận + thưởng theo kinh doanh công ty
- Tăng lương, thăng tiến lên các vị trí cao hơn tuỳ năng lực
- Được trau dồi và tạo điều kiện mở rộng kiến thức chuyên môn
- Thưởng các ngày sinh nhật, lễ tết... theo quy định.
- Địa điểm VP: 171 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE TIME DECOR

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE TIME DECOR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE TIME DECOR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 171 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

