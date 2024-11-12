Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135 Hai Bà Trưng, p. Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Đề xuất cho Ban Giám Đốc trong công tác phát triển, tối ưu cho dự án.

Rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, chính sách của công ty liên quan đến công việc.

Triển khai các bản vẽ: Bản vẽ cơ bản, bản vẽ thi công, bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ kiến trúc hoàn thiện, kết cấu shopdrawing...phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

Triển khai bản vẽ, bóc tách khối lượng, dự toán dự án và đề xuất những phương án tối ưu.

Tiếp nhận công việc và thông tin liên quan đến Shop Drawing (BOQ, Bản vẽ tender, phối cảnh...)

Thực hiện việc Shop Drawing và triển khai đúng tiến độ và chất lượng

Thực hiện các bản vẽ theo yêu cầu.

Kiểm tra, đánh giá những vấn đề sai khác, vướng mắc trong thiết kế; đề xuất phương án, biện pháp cho dự án.

Cập nhật, chỉnh sửa các thay đổi thiết kế, thông báo cho BDA, tổ đội, nhà thầu phụ triển khai;

Phối hợp với Trưởng bộ phận và các nhóm dự án để xác định các yêu cầu về BIM và lập kế hoạch thực hiện BIM dành riêng cho dự án.

Liên hệ với Chủ đầu tư/Tư vấn và các đơn vị liên quan nhằm tiến hành hiệu quả công tác thi công của dư án.

Theo dõi và kiểm soát công việc của dự án, công trình theo hệ thống quản lý chất lượng

Hướng dẫn Đội thi công, Thầu phụ tiến hành công việc theo các yêu cầu đúng kỹ thuật và bản vẽ.

Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công.

Phụ trách triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công hạng mục/khu vực được giao theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận.

Đảm bảo khu vực/hạng mục phụ trách thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Kiểm soát đảm bảo an toàn và chất lượng an toàn công trình.

Báo cáo tiến độ hàng ngày cho Quản lý, BGĐ, HĐQT (nếu có yêu cầu)

Thực hiện các yêu cầu khác của Quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu khác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc giao.

Tốt nghiệp: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Đại học chuyên ngành liên quan đến Xây dựng

Số năm kinh nghiệm: > 3 năm

Kỹ năng

Kỹ năng lập kế hoạch. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng quản lý tiến độ dự án

Kỹ năng giám sát, quản lý tiến độ thi công

Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan công việc và các phần mềm thiết kế chuyên dụng (Autocad, Revit, Tekla, Naviswork, BIM 360 ...).

Kỹ năng đọc hiểu văn bản/bản vẽ.

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ hành nghề liên quan: Giám sát, Chỉ huy, Quản lý dự án.

Siêng năng, cầu tiến, chủ động và luôn học hỏi.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Được hưởng các chế độ theo đúng quy đinh của pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN...

Các chế độ đãi ngộ của Công ty : sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...

Các chế độ thưởng : hàng năm, Lễ Tết và các dịp khác.

Vé xem film miễn phí hàng tháng tại cụm rạp.

