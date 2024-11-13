Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện tổ chức triển khai và giám sát các dự án về điện nhẹ
- Lập khối lượng thi công Công trình điện nhẹ
- Lập đề nghị đặt hàng, tính toán khối lượng vật tư thi công cho từng giai đoạn của dự án
- Lập hồ sơ đầu vào Nhân công và Vật tư thi công Công trình
- Giám sát thi công hiện trường đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công Công trình.
- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục của các đơn vị thầu phụ, tổ đội
- Thực hiện các hồ sơ và nghiệm thu với tư vấn, chủ đầu tư, đưa ra và bảo vệ khối lượng nghiệm thu thanh toán
- Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu Công trình
- Báo cáo công việc, đề xuất xử lý các vấn đề vướng mắc trong phạm vi công việc với cấp trên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu
- Địa điểm làm việc : Tùy dự án (Đa phần ở TP HCM và các tỉnh lân cận)
- Lĩnh vực : Xây lắp M&E

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, sức khỏe tốt, tuổi từ 25-35
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành liên quan
- Ưu tiên kinh nghiệm trên 2 năm về thi công các hệ thống Điện nhẹ (LAN&TEL, PA, ACS, CCTV, IPTV/CATV,...) là lợi thế
- Trình độ Anh Văn: đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, viết và giao tiếp khá
- Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng
- Có kỹ năng hoạch định, quản lý tốt, chịu được áp lực công việc cao
- Năng động, nhiệt tình, trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Quyền Lợi

- Thời gian làm việc : Toàn thời gian
- Lương thỏa thuận
- Được hưởng đầy đủ các chế độ và bảo hiểm hiện hành : BHYT, BHXH, BHTN.
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng Quý và hàng năm, theo kết quả kinh doanh của bản thân và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Đường 58-AP, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

