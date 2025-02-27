Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH LONG THUẬN

Nhân viên giao hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Đức, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Nhận đơn và giao hàng (gas) theo điều phối của CSKH.
Bảo trì và lắp đặt bếp gas các loại.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp THPT.
Trung thực, cẩn thận, chịu khó.
Có phương tiện di chuyển cá nhân.
Có thể trực đêm tại cửa hàng.
Có kinh nghiệm trong ngành gas là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ luân phiên 1 ngày bất kỳ trong tuần.
Được phát đồng phục làm việc.
Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...
Team building và du lịch nghỉ dưỡng.
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo Luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LONG THUẬN

CÔNG TY TNHH LONG THUẬN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

