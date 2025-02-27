Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Đức, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Nhận đơn và giao hàng (gas) theo điều phối của CSKH.

Bảo trì và lắp đặt bếp gas các loại.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp THPT.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Có phương tiện di chuyển cá nhân.

Có thể trực đêm tại cửa hàng.

Có kinh nghiệm trong ngành gas là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ luân phiên 1 ngày bất kỳ trong tuần.

Được phát đồng phục làm việc.

Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...

Team building và du lịch nghỉ dưỡng.

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo Luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG THUẬN

