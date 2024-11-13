Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ EDUGLOBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D04 L09, An Phú Shop Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chấm công, làm lương, phụ trách BHXH cho nhân viên công ty.

Tuyển dụng nhân sự.

Thanh toán các chi phí văn phòng, mua sắm văn phòng phẩm và các đồ dùng cần thiết.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho các sếp Hàn khi có yêu cầu (không yêu cầu biết Hàn)

Chuẩn bị hồ sơ làm GPLĐ, tạm trú cho sếp Hàn khi có yêu cầu

Tiếp nhận và xử lý các tài liệu đến và đi.

Tổng kết, báo cáo công việc hằng ngày cho cấp trên.

Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 23-34 tuổi.

Có kinh nghiệm làm bảo hiểm xã hội, lương và các giấy tờ liên quan đến nhân sự.

Kinh nghiệm 1 năm trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, phần mềm BHXH...)

Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ EDUGLOBE Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ 1 thứ 7/tháng

Tăng lương định kỳ/ theo năng lực.

Tham gia BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức, hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ EDUGLOBE

