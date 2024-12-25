Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1, số 26 - 34 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp nhận chứng từ, thư, hàng hóa gửi đến công ty.

Gửi và theo dõi các chứng từ, hàng hóa đến đối tác

Đóng dấu chứng từ

In ấn tài liệu

Soạn thảo văn bản: Quyết định, Công văn, Hợp đồng...

Lưu trữ các chứng từ

Đại diện công ty thực hiện các thủ tục giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương

Theo dõi các thiết bị, tài sản của công ty.

Công chứng chứng từ

ĐIỀU PHỐI XE GIAO - NHẬN HÀNG

Liên hệ xe giao hàng

Trực điện thoại bàn công ty

Đón tiếp khách

Đặt vé máy bay

Liên hệ mua hàng,...và các công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng

Hỗ trợ kinh doanh:

Tiếp nhận đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh đến đơn hàng

Làm báo giá, hợp đồng đại lý, quản lý công nợ,...

Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản trị văn phòng, hành chính,...

Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH sau khi ký HĐLĐ chính thức theo quy định Pháp luật

Tham gia team building hằng năm

Quà tết, hiếu hỉ, sinh nhật,...

Được đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc hòa đồng, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin