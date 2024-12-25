Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 1, số 26

- 34 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp nhận chứng từ, thư, hàng hóa gửi đến công ty.
Gửi và theo dõi các chứng từ, hàng hóa đến đối tác
Đóng dấu chứng từ
In ấn tài liệu
Soạn thảo văn bản: Quyết định, Công văn, Hợp đồng...
Lưu trữ các chứng từ
Đại diện công ty thực hiện các thủ tục giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương
Theo dõi các thiết bị, tài sản của công ty.
Công chứng chứng từ
ĐIỀU PHỐI XE GIAO - NHẬN HÀNG
Liên hệ xe giao hàng
Trực điện thoại bàn công ty
Đón tiếp khách
Đặt vé máy bay
Liên hệ mua hàng,...và các công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng
Hỗ trợ kinh doanh:
Tiếp nhận đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh đến đơn hàng
Làm báo giá, hợp đồng đại lý, quản lý công nợ,...
Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản trị văn phòng, hành chính,...

Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH sau khi ký HĐLĐ chính thức theo quy định Pháp luật
Tham gia team building hằng năm
Quà tết, hiếu hỉ, sinh nhật,...
Được đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc hòa đồng, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, 26,28,30,32,34 Lê văn Linh, P12,Q4 TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

