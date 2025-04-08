Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trực lễ tân, đón tiếp khách đến làm việc trực tiếp.

Trực tổng đài, tiếp nhận và chuyển cuộc gọi, lời nhắn đến các Phòng, đơn vị.

Quản lý và sử dụng con dấu

Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, phát hành văn bản đúng quy định

Tham gia tổ chức các buổi họp, hội thảo, hội nghị .. tại Công ty

Sao chụp giấy tờ, hồ sơ, tài liệu phục vụ các hội nghị, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát sinh hàng ngày.

Chuẩn bị các giấy tờ pháp lý cho các hoạt động SXKD của Công ty (công chứng tài liệu, cấp lại các giấy chứng nhận …).

Vệ sinh Trụ sở Văn phòng Công ty theo khu vực được phân công