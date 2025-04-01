Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi doanh thu của trung tâm.

Quản lý các khoản thu và chi phí phát sinh tại trung tâm.

Phụ trách công việc chấm công và các vấn đề liên quan đến lương của toàn bộ nhân viên làm việc tại trung tâm.

Thu tiền học phí, tiền bán sách, tài liệu,... cho học viên, đồng thời theo dõi và quản lý công nợ học viên tại trung tâm.

Quản lý quỹ tiền mặt tại trung tâm và hạch toán doanh thu trên phần mềm kế toán.

Quản lý và cấp phát văn phòng phẩm, sách, tài liệu, dụng cụ, trang thiết bị làm việc cho nhân viên, học viên tại trung tâm.

Báo cáo thu chi của trung tâm cho quản lý/giám đốc.

Lưu trữ, sắp xếp chứng từ theo hệ thống.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế, hành chính...

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Có tinh thần chủ động trong công việc, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao.

Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên biết giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng

10.000.000 VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương thứ 13 cố định.

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng.

Cơ hội thăng tiến và phát triển cao, làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.

Được áp dụng các ưu đãi, giảm học phí khóa học tiếng Anh cho người thân và nhân viên theo chính sách của Công ty quy định.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin