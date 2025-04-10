Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Đón tiếp khách hàng, đối tác đến công ty, chuẩn bị trà nước, phòng tiếp khách, đảm bảo tính lịch sự, chu đáo

Lưu trữ công văn, thông báo, quyết định…(văn bản hành chính) của công ty

Thực hiện chuyển phát nhanh, giao nhận giấy tờ tới các bộ phận có liên quan

Hỗ trợ các bộ phận in ấn khi có yêu cầu

Tiếp nhận yêu cầu mua bán, cấp phát: Tài sản, VPP, công cụ, dụng cụ của các bộ phận trong công ty.

Tổng hợp, xem xét tính hợp lý và triển khai thực hiện mua hàng.

Lựa chọn nhà cung cấp, thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp.

Bàn giao, cấp phát cho các bộ phận.

Quản lý VPP, tài sản, trang thiết bị của công ty: Định kỳ kiểm kê, đánh giá tình trạng sử dụng, báo cáo và đưa ra phương án xử lý (sửa chữa, thanh lý, tái chế…) hợp lý.

Tổng hợp, phân tích các loại chi phí hàng tháng, quý, năm như: Mua sắm tài sản, VPP, chi phí văn phòng (điện, nước, dịch vụ, vệ sinh…) gửi TN. HCNS.

Thường xuyên kiểm tra vệ sinh toàn bộ văn phòng, nhắc nhở, đưa ra biện pháp xử lý những cá nhân, bộ phận chưa đảm bảo thực hiện 5S

Định kỳ nhắc nhở, phát động thực hiện 5S tới toàn thể CBNV trong công ty

Lên kế hoạch tổ chức các sự kiện trong công ty: Xây dựng chương trình, chi phí, nhân lực tham gia

Thực hiện công tác hậu cần cho các sự kiện của công ty

Kêu gọi, khuyến khích toàn thể CBNV tham gia các hoạt động tập thể

Đặt cơm trưa cho CBNV

Đề xuất, giải quyết các chế độ cho người lao động theo quy định của công ty: Ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật…

Làm vé xe cho CBNV

Chuẩn bị trang thiết bị làm việc, VPP,… cho nhân sự mới.

Nữ, độ tuổi: 2000-1995

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, yêu thích tổ chức sự kiện, yêu thích các hoạt động tập thể

Giao tiếp khá

Nhanh nhẹn, giải quyết vấn đề tốt

Tỉ mỉ, cầu toàn, chăm chỉ

Sử dụng thành thạo tin học và các trang thiết bị văn phòng

Mức lương từ 8 - 10 triệu + Thưởng + phụ cấp. Tổng thu nhập từ 12 – 15tr/tháng

Thử việc 100% lương, cấp thiết bị làm việc

Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)

Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần

Xét tăng lương theo quý

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

