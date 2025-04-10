Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Future Media
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công Ty Cổ Phần Future Media

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V2

- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đón tiếp khách hàng, đối tác đến công ty, chuẩn bị trà nước, phòng tiếp khách, đảm bảo tính lịch sự, chu đáo
Lưu trữ công văn, thông báo, quyết định…(văn bản hành chính) của công ty
Thực hiện chuyển phát nhanh, giao nhận giấy tờ tới các bộ phận có liên quan
Hỗ trợ các bộ phận in ấn khi có yêu cầu
Tiếp nhận yêu cầu mua bán, cấp phát: Tài sản, VPP, công cụ, dụng cụ của các bộ phận trong công ty.
Tổng hợp, xem xét tính hợp lý và triển khai thực hiện mua hàng.
Lựa chọn nhà cung cấp, thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp.
Bàn giao, cấp phát cho các bộ phận.
Quản lý VPP, tài sản, trang thiết bị của công ty: Định kỳ kiểm kê, đánh giá tình trạng sử dụng, báo cáo và đưa ra phương án xử lý (sửa chữa, thanh lý, tái chế…) hợp lý.
Tổng hợp, phân tích các loại chi phí hàng tháng, quý, năm như: Mua sắm tài sản, VPP, chi phí văn phòng (điện, nước, dịch vụ, vệ sinh…) gửi TN. HCNS.
Thường xuyên kiểm tra vệ sinh toàn bộ văn phòng, nhắc nhở, đưa ra biện pháp xử lý những cá nhân, bộ phận chưa đảm bảo thực hiện 5S
Định kỳ nhắc nhở, phát động thực hiện 5S tới toàn thể CBNV trong công ty
Lên kế hoạch tổ chức các sự kiện trong công ty: Xây dựng chương trình, chi phí, nhân lực tham gia
Thực hiện công tác hậu cần cho các sự kiện của công ty
Kêu gọi, khuyến khích toàn thể CBNV tham gia các hoạt động tập thể
Đặt cơm trưa cho CBNV
Đề xuất, giải quyết các chế độ cho người lao động theo quy định của công ty: Ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật…
Làm vé xe cho CBNV
Chuẩn bị trang thiết bị làm việc, VPP,… cho nhân sự mới.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi: 2000-1995
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, yêu thích tổ chức sự kiện, yêu thích các hoạt động tập thể
Giao tiếp khá
Nhanh nhẹn, giải quyết vấn đề tốt
Tỉ mỉ, cầu toàn, chăm chỉ
Sử dụng thành thạo tin học và các trang thiết bị văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 - 10 triệu + Thưởng + phụ cấp. Tổng thu nhập từ 12 – 15tr/tháng
Thử việc 100% lương, cấp thiết bị làm việc
Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần
Xét tăng lương theo quý
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Future Media

Công Ty Cổ Phần Future Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa Victoria, KĐT Văn Phú, HàĐông, HàNội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

