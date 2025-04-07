Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Làm các DNTT định kỳ hàng tháng: điện, nước, điện thoại, các chính sách phúc lợi của Công ty,….
Theo dõi, cấp phát VPP và đồ bảo hộ lao động
Công việc về thực phẩm, bếp ăn, nhà ăn, nông trại của Công ty
Quản lý phòng khách/phòng họp
Checklist công việc của bộ phận tạp vụ - nhà bếp, bảo vệ nhà máy
Làm lịch điều xe, giao hàng nhà máy
Quản lý con dấu, lưu trữ các văn bản giấy tờ của Công ty
Các công việc về: an toàn lao động, an toàn vệ sinh, sức khỏe, y tế, 5S
Các CV khác: tổ chức sinh nhật, thắp hương, bản tin nhà máy,…

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Y Tế, QTKD, Nhân lực, Hành chính văn phòng,…
Nữ - Độ tuổi từ 25 - 35 tuổi
Nhanh nhẹn, chăm chỉ
Trách nhiệm trong công việc
Hòa đồng, cởi mở

Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.
Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.
Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VPGD: Tầng 7, tòa Sacombank Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội/ NM01+NM02+NM03: KCN Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

