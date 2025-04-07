Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Làm các DNTT định kỳ hàng tháng: điện, nước, điện thoại, các chính sách phúc lợi của Công ty,….

Theo dõi, cấp phát VPP và đồ bảo hộ lao động

Công việc về thực phẩm, bếp ăn, nhà ăn, nông trại của Công ty

Quản lý phòng khách/phòng họp

Checklist công việc của bộ phận tạp vụ - nhà bếp, bảo vệ nhà máy

Làm lịch điều xe, giao hàng nhà máy

Quản lý con dấu, lưu trữ các văn bản giấy tờ của Công ty

Các công việc về: an toàn lao động, an toàn vệ sinh, sức khỏe, y tế, 5S

Các CV khác: tổ chức sinh nhật, thắp hương, bản tin nhà máy,…

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Y Tế, QTKD, Nhân lực, Hành chính văn phòng,…

Nữ - Độ tuổi từ 25 - 35 tuổi

Nhanh nhẹn, chăm chỉ

Trách nhiệm trong công việc

Hòa đồng, cởi mở

Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

