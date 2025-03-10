Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Freco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD

Công tác Nhân sự:

- Tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và tiếp nhận nhân sự mới.

- Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, quyết định nhân sự.

- Theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân.

- Giải quyết các chế độ phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ phép cho nhân viên.

- Tổ chức đào tạo, đánh giá năng lực nhân sự định kỳ.

Công tác Hành chính:

- Quản lý văn thư, tài liệu, hồ sơ nội bộ của công ty.

- Điều phối, mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị làm việc.

- Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ, họp hành, hội nghị.

- Giám sát việc thực hiện nội quy, quy định của công ty.

- Làm việc với các cơ quan chức năng về thủ tục hành chính liên quan.