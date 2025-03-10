Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Freco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Freco Việt Nam
- Hà Nội: Ngõ 21 Đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 300 - 500 USD
Công tác Nhân sự:
- Tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và tiếp nhận nhân sự mới.
- Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, quyết định nhân sự.
- Theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân.
- Giải quyết các chế độ phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ phép cho nhân viên.
- Tổ chức đào tạo, đánh giá năng lực nhân sự định kỳ.
Công tác Hành chính:
- Quản lý văn thư, tài liệu, hồ sơ nội bộ của công ty.
- Điều phối, mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị làm việc.
- Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ, họp hành, hội nghị.
- Giám sát việc thực hiện nội quy, quy định của công ty.
- Làm việc với các cơ quan chức năng về thủ tục hành chính liên quan.
Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Freco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Freco Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
