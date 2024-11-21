Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tòa nhà Tecco Home Đt743 phường An Phú, Thuận An, Bình Dương, Thuận An

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ giải quyết công việc của cấp trên giao xuống

Phụ trách tổ chức các hoạt động của văn phòng

Xử lý hồ sơ khách hàng, hồ sơ bồi thường

Báo cáo hiệu suất

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học trên 25t

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự

Có trách nhiệm công việc, trung thực

Thái độ tích cực, thích nghi tốt

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Du lịch hàng năm trong và ngoài nước

Hỗ trợ đồng phục

Teambuilding, Từ thiện, Ngày hội gia đình

Hỗ trợ đào tạo trong thời gian đầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin