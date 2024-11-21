Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Tòa nhà Tecco Home Đt743 phường An Phú, Thuận An, Bình Dương, Thuận An
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Hỗ trợ giải quyết công việc của cấp trên giao xuống
Phụ trách tổ chức các hoạt động của văn phòng
Xử lý hồ sơ khách hàng, hồ sơ bồi thường
Báo cáo hiệu suất
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học trên 25t
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự
Có trách nhiệm công việc, trung thực
Thái độ tích cực, thích nghi tốt
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự
Có trách nhiệm công việc, trung thực
Thái độ tích cực, thích nghi tốt
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách lương thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Du lịch hàng năm trong và ngoài nước
Hỗ trợ đồng phục
Teambuilding, Từ thiện, Ngày hội gia đình
Hỗ trợ đào tạo trong thời gian đầu
Du lịch hàng năm trong và ngoài nước
Hỗ trợ đồng phục
Teambuilding, Từ thiện, Ngày hội gia đình
Hỗ trợ đào tạo trong thời gian đầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI