Tuyển Hành chính nhân sự Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd. làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 1,000 USD

Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/05/2025
Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd.

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd.

Mức lương
Từ 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Dầu Một, Binh Duong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 1,000 USD

1. Nhân sự:
- Đảm nhiệm các hoạt động tuyển dụng, onboarding, tính toán lương thưởng và quản lý hồ sơ nhân viên.
- Quản lý đóng bảo hiểm xã hội và làm việc với cơ quan nhà nước về các thủ tục lao động.
- Tham gia xây dựng các quy định nội bộ liên quan đến nhân sự và hành chính.
2. Hành chính:
- Phụ trách mua sắm, quản lý vật tư văn phòng.
- Hỗ trợ đặt vé máy bay, phòng khách sạn, làm việc với đối tác để xử lý thủ tục visa.
- Điều phối nguồn lực nội bộ (nhân sự, vật tư) khi cần thiết.

Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngôn ngữ: Thành thạo cả tiếng Trung và tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết).
Ngôn ngữ:
Kỹ năng: Sử dụng tốt Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng:
Kinh nghiệm:
- Hiểu rõ quy trình tuyển dụng, tính lương và am hiểu Luật Lao động Việt Nam.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước địa phương liên quan.

Tại Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd.

Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

