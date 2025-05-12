Tuyển Hành chính nhân sự Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd. làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd.
- Bình Dương: Thủ Dầu Một, Binh Duong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 1,000 USD
1. Nhân sự:
- Đảm nhiệm các hoạt động tuyển dụng, onboarding, tính toán lương thưởng và quản lý hồ sơ nhân viên.
- Quản lý đóng bảo hiểm xã hội và làm việc với cơ quan nhà nước về các thủ tục lao động.
- Tham gia xây dựng các quy định nội bộ liên quan đến nhân sự và hành chính.
2. Hành chính:
- Phụ trách mua sắm, quản lý vật tư văn phòng.
- Hỗ trợ đặt vé máy bay, phòng khách sạn, làm việc với đối tác để xử lý thủ tục visa.
- Điều phối nguồn lực nội bộ (nhân sự, vật tư) khi cần thiết.
Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngôn ngữ:
Kỹ năng: Sử dụng tốt Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng:
Kinh nghiệm:
- Hiểu rõ quy trình tuyển dụng, tính lương và am hiểu Luật Lao động Việt Nam.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước địa phương liên quan.
Tại Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI