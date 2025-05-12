Tuyển Hành chính nhân sự Partner Industry Services (HCM) Co., Ltd. làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 1,000 USD

Mức lương Từ 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Dầu Một, Binh Duong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

1. Nhân sự:

- Đảm nhiệm các hoạt động tuyển dụng, onboarding, tính toán lương thưởng và quản lý hồ sơ nhân viên.

- Quản lý đóng bảo hiểm xã hội và làm việc với cơ quan nhà nước về các thủ tục lao động.

- Tham gia xây dựng các quy định nội bộ liên quan đến nhân sự và hành chính.

2. Hành chính:

- Phụ trách mua sắm, quản lý vật tư văn phòng.

- Hỗ trợ đặt vé máy bay, phòng khách sạn, làm việc với đối tác để xử lý thủ tục visa.

- Điều phối nguồn lực nội bộ (nhân sự, vật tư) khi cần thiết.

Ngôn ngữ: Thành thạo cả tiếng Trung và tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết).

Kỹ năng: Sử dụng tốt Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

- Hiểu rõ quy trình tuyển dụng, tính lương và am hiểu Luật Lao động Việt Nam.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước địa phương liên quan.

