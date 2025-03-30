Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu công nghiệp Châu Đức, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Châu Đức, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hồ sơ, tài liệu: Nhân viên hành chính sẽ chịu trách nhiệm lưu trữ, quản lý các tài liệu quan trọng của công ty, đảm bảo việc phân loại, sắp xếp và lưu trữ tài liệu được thực hiện một cách khoa học và dễ dàng tra cứu.

Hỗ trợ công tác văn phòng: Bao gồm chuẩn bị các văn bản, giấy tờ, hợp đồng, thư từ, và các tài liệu khác liên quan đến công việc hành chính, đặc biệt là các tài liệu bằng tiếng Trung.

Phiên dịch và biên dịch: Dịch các tài liệu, thư từ, email từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại. Thực hiện phiên dịch trong các cuộc họp, trao đổi giữa các bộ phận, hoặc với đối tác, khách hàng nói tiếng Trung.

Tiếp nhận và xử lý thông tin: Quản lý thông tin liên lạc từ các đối tác, khách hàng nói tiếng Trung, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến công ty.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, cuộc họp: Chuẩn bị các tài liệu, phòng họp, trang thiết bị cần thiết, hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện hoặc cuộc họp có sự tham gia của đối tác Trung Quốc hoặc nói tiếng Trung.

Hỗ trợ các phòng ban khác: Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo công việc hành chính diễn ra thuận lợi và hiệu quả, hỗ trợ các công việc liên quan đến giao dịch, quản lý hợp đồng, hoặc các công việc khác cần sự thông thạo tiếng Trung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến hành chính, quản trị văn phòng, hoặc tiếng Trung.

Kỹ năng ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Trung cả nói và viết, có khả năng biên dịch, phiên dịch các tài liệu chuyên ngành, giao tiếp tốt với đối tác, khách hàng Trung Quốc.

Kỹ năng văn phòng: Thành thạo sử dụng các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, có khả năng làm việc với các phần mềm quản lý tài liệu và dữ liệu.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là đối tác quốc tế.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, quản lý văn phòng là một lợi thế.

Cẩn thận và chi tiết: Khả năng làm việc chính xác và tỉ mỉ trong việc xử lý tài liệu, thông tin.

Tại CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và các chế độ đãi ngộ theo chính sách công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Các phúc lợi khác như bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)

