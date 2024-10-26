Tuyển Nhân Viên Ipc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Tháp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp: TP Cao Lãnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất dược phẩm.
- Thực hiện công tác lấy mẫu trong quá trình sản xuất và độ ổn định sản phẩm.
- Thực hiện công tác liên quan hồ sơ – tài liệu IPC
- Đảm bảo thực thi đúng quy trình báo cáo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung cấp / cao đằng chuyên ngành dược
Tuổi đời không quá 35 tuổi; Ứng viên Nam
Ưu tiên ứng viên có thể sắp xếp thời gian làm việc theo ca sản xuất
Có kiến thức về thực hành tốt sản xuất GMP WHO hoặc GMP EU
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Lương cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
- Làm việc 5 ngày/tuần.
- Được tham gia đầy đủ BH theo qui định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
