Tuyển Nhân Viên Ipc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Tháp

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: TP Cao Lãnh

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất dược phẩm.

- Thực hiện công tác lấy mẫu trong quá trình sản xuất và độ ổn định sản phẩm.

- Thực hiện công tác liên quan hồ sơ – tài liệu IPC

- Đảm bảo thực thi đúng quy trình báo cáo.

Tốt nghiệp từ Trung cấp / cao đằng chuyên ngành dược

Tuổi đời không quá 35 tuổi; Ứng viên Nam

Ưu tiên ứng viên có thể sắp xếp thời gian làm việc theo ca sản xuất

Có kiến thức về thực hành tốt sản xuất GMP WHO hoặc GMP EU

- Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Lương cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

- Làm việc 5 ngày/tuần.

- Được tham gia đầy đủ BH theo qui định.

