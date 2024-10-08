Tuyển IT phần mềm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C4 - C8 Bửu Long, Quận 10

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Làm việc với nhà cung cấp/ đối tác để triển khai, vận hành hệ thống Microsoft 365 cho doanh nghiệp. Là đầu mối quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong và sau quá trình triển khai hệ thống tại doanh nghiệp; Phối hợp cùng xây dựng các loại bảng biểu báo cáo dữ liệu cho các phòng ban; Phụ trách vấn đề bảo mật như: Sao lưu và khôi phục dữ liệu thuộc về công ty, bảo vệ tài sản (vật chất và phi vật chất), đảm bảo thông tin người dùng không bị tiết lộ; Phụ trách liên quan đến thiết bị văn phòng: Lắp đặt, bảo trì, lưu trữ, cập nhật thông tin, xử lý khi có sự cố phát sinh, kiểm kê và bàn giao thiết bị, làm việc với nhà cung cấp khi mua sắm thiết bị mới,...; Hỗ trợ/hướng dẫn cho người sử dụng tại văn phòng các hệ thống/thiết bị liên quan; Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học từ các chuyên ngành Công nghệ Thông tin phần mềm, Hệ thống Thông tin hoặc chuyên ngành khác liên quan Ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có hiểu biết/ kinh nghiệm làm việc với hệ thống Microsoft 365 Sử dụng tốt Excel là điểm cộng lớn Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh Nghỉ phép năm và BHXH theo đúng luật lao động Tham gia các hoạt động nội bộ, team buiding định kỳ của công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, cơ sở vật chất đầy đủ, máy massage cho nhân viên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC

