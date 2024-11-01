Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 10 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Quản lý server, network, sercurity Bảo trì máy PC, CCTV Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị từ cấp trên
Quản lý server, network, sercurity
Bảo trì máy PC, CCTV
Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị từ cấp trên

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. tuổi từ 22-30 Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành liên quan Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên Có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực đối với hoạt động cải tiến Ưu tiên biết tiếng anh hoặc tiếng nhật
Nam. tuổi từ 22-30
Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành liên quan
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực đối với hoạt động cải tiến
Ưu tiên biết tiếng anh hoặc tiếng nhật

Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo luật như bhxh, bhyt, ngày phép, thưởng lễ tết,... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi,.. Sếp, đồng nghiệp vui tính, thân thiện Thăng tiến, tăng lương hàng năm
Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo luật như bhxh, bhyt, ngày phép, thưởng lễ tết,...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi,..
Sếp, đồng nghiệp vui tính, thân thiện
Thăng tiến, tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 108 đường số 6, Khu dân cư Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

