Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Quản lý server, network, sercurity Bảo trì máy PC, CCTV Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị từ cấp trên

Nam. tuổi từ 22-30 Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành liên quan Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên Có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực đối với hoạt động cải tiến Ưu tiên biết tiếng anh hoặc tiếng nhật

Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo luật như bhxh, bhyt, ngày phép, thưởng lễ tết,... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi,.. Sếp, đồng nghiệp vui tính, thân thiện Thăng tiến, tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

