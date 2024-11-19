Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: số 2, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

Vận hành máy ép nhựa

Thiết lập điều kiện ép

Phụ trách lên xuống khuôn,mở nhiệt máy,chỉnh các thông số máy

Bảo trì khuôn ép nhựa

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí/Điện/Tự động hóa

Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật giao tiếp

Có thể làm việc theo ca

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ hằng năm

Thưởng 02 lần/năm (tháng 06 và tháng 12)

Một tháng nghỉ 02 - 03 ngày Thứ Bảy và các Chủ Nhật

Ngày sinh nhật được nghỉ, hưởng nguyên lương, tặng thêm 100000 đồng

Trợ cấp ngoại ngữ lên đến 1.500.000

Các chế độ phúc lợi khác

