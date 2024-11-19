Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: số 2, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Vận hành máy ép nhựa
Thiết lập điều kiện ép
Phụ trách lên xuống khuôn,mở nhiệt máy,chỉnh các thông số máy
Bảo trì khuôn ép nhựa
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí/Điện/Tự động hóa
Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật giao tiếp
Có thể làm việc theo ca
Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật giao tiếp
Có thể làm việc theo ca
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương định kỳ hằng năm
Thưởng 02 lần/năm (tháng 06 và tháng 12)
Một tháng nghỉ 02 - 03 ngày Thứ Bảy và các Chủ Nhật
Ngày sinh nhật được nghỉ, hưởng nguyên lương, tặng thêm 100000 đồng
Trợ cấp ngoại ngữ lên đến 1.500.000
Các chế độ phúc lợi khác
Thưởng 02 lần/năm (tháng 06 và tháng 12)
Một tháng nghỉ 02 - 03 ngày Thứ Bảy và các Chủ Nhật
Ngày sinh nhật được nghỉ, hưởng nguyên lương, tặng thêm 100000 đồng
Trợ cấp ngoại ngữ lên đến 1.500.000
Các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
