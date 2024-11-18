Tuyển việc làm y tá TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Gia Kiệm, Thống Nhất

- Xử lý kịp thời các tình huống liên quan tới sức khỏe của học sinh tại cơ sở theo đúng quy trình và chức năng chuyên môn của nhân viên y tế

- Đảm bảo, đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe theo qui định của ngành và của công ty

- Kiểm tra theo định kỳ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường, vệ sinh cá nhân của học sinh theo đúng quy định chung và riêng tại địa bàn của cơ sở

- Thực hiện chính xác và đầy đủ các báo cáo có liên quan tới y tế theo quy định của cơ quan Nhà nước.

• Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Y sỹ/cấp dưỡng trở lên.

• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về y tế học đường)

• Xử lý tình huống và giao tiếp hiệu quả, linh hoạt

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

