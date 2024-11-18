Tuyển việc làm y tá TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển việc làm y tá TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Gia Kiệm, Thống Nhất

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xử lý kịp thời các tình huống liên quan tới sức khỏe của học sinh tại cơ sở theo đúng quy trình và chức năng chuyên môn của nhân viên y tế
- Đảm bảo, đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe theo qui định của ngành và của công ty
- Kiểm tra theo định kỳ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường, vệ sinh cá nhân của học sinh theo đúng quy định chung và riêng tại địa bàn của cơ sở
- Thực hiện chính xác và đầy đủ các báo cáo có liên quan tới y tế theo quy định của cơ quan Nhà nước.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Y sỹ/cấp dưỡng trở lên.
• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về y tế học đường)
• Xử lý tình huống và giao tiếp hiệu quả, linh hoạt

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 27-29-31, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, KP 2, Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

