Tuyển Kế toán trưởng VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6, KCN Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao

Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh của Công ty, phân tích lưu lượng hàng tiêu thụ và lưu lượng hàng tồn kho, phân tích doanh thu thực tế và kế hoạch để có ý kiến về mặt tài chính với Ban Giám đốc.

Tìm, dự trữ, cân đối và điều hòa các quỹ tiền tệ cũng như điều phối hợp lý dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty, xác định cơ cấu vốn hợp lý của Công ty và tìm cách sử dụng đồng tiền nhàn rỗi tạm thời mang lại lợi nhuận cao nhất có thể.

Theo sát việc thực hiện các hoạt động kinh doanh để có kế hoạch thu hồi và điều hòa nguồn vốn cho toàn Công ty.

Xây dựng, đề xuất các kế hoạch đầu tư, phân bổ, sử dụng, tái sử dụng nguồn vốn của Công ty.

Tư vấn cho Ban Giám đốc và Bộ phận kinh doanh về mặt tài chính các chương trình kinh doanh tiếp thị, bán hàng từng thời kỳ.

Hỗ trợ các phòng ban khác giải quyết các công việc liên quan đến mặt tài chính - kế toán với khách hàng, nhà cung cấp và các đơn vị liên quan.

Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán.

Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu qủa, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình.

Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý/năm. Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như: cơ quan Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc nhà nước, Hải quan, ... và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp, ...

Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định, ...

Phê duyệt các báo cáo xử lý chệnh lệch hàng tồn kho.

Phê duyệt các báo cáo thuế trước khi gửi cơ quan thuế.

Điều hành, quản lý nhân viên kho để thực hiện công tác chuyên môn.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, QTKD,...

Kinh nghiệm từ 5 - 10 năm vị trí tương đương

Ưu tiên từng làm tại nhà máy sản xuất dược, mỹ phẩm, gia công khác

Am hiểu luật thuế, pháp lý doanh nghiệp,...

Ưu tiên ứng viên từng tiếp đoàn đánh giá, thanh tra ban ngành,...

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp các số liệu.

Kỹ năng, dự báo, kiểm soát các số liệu, chỉ số liên quan.

Kỹ năng suy luận, đúc kết, đề xuất và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo.

Chịu được áp lực trong công việc.

Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển,

- Chế độ theo luật LĐ, du lịch, thưởng lễ,...

- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Được đào tạo và hỗ trợ để hoàn thành chỉ tiêu, có định hướng rõ ràng khi làm việc

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin