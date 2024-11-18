Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 32, Quốc Lộ 51, Phường An Hoà, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Ký duyệt đề xuất, thanh toán, kiểm soát chi phí tại đại lý
Quản lý công tác kế toán và bộ phận Backoffice tại đại lý
Kiểm tra trình duyệt các đầu mục chi phí (bảng lương, BHXH, mua sắm TSCĐ...) và theo dõi đốc thúc các khoản thưởng nhà máy
Hạch toán các bút toán tổng hợp trên phần mềm
Lên báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng (bao gồm báo cáo ước tính, báo cáo P&L)
Quản lý quy trình thu/chi, báo cáo lãi lỗ
Các công tác quản lý của cấp trên giao

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Am hiểu hệ thống kế toán VN
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc
Kinh nghiệm trên 3 năm vị trí KTTH

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12-15tr
Bao cơm trưa
Đóng BHXH và các chế độ theo quy định của nhà nước
Nhiều khoản thưởng tùy thuộc theo doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường lê thái tổ, TP bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

