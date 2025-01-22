Tuyển Nhân viên Kế hoạch PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Kế hoạch PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

PepsiCo Foods Vietnam Company
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
PepsiCo Foods Vietnam Company

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại PepsiCo Foods Vietnam Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Thái Nguyên, Việt Nam, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu:
Đạt được các mục tiêu về doanh số hoặc sản lượng của khu vực thông qua việc quản lý Nhà phân phối, đội ngũ nhân viên bán hàng và thúc đẩy thực thi trên thị trường.
Trách nhiệm:
1. Đạt sản lượng / doanh số được giao:
Quản lý tốt sản lượng mua vào, bán ra.
Thực hiên các chương trình bán hàng, Trade Marketing, Marketing theo đúng nội dung và trong ngân sách được phân bổ.
Đảm bảo thực thi chiến lược phân phối theo chiều rộng và chiều sâu.
Nhận diện và phát triển khách hàng mới.
*Đánh giá: % thực hiện chỉ tiêu phân bổ.
2. Quản trị Nhà Phân phối (NPP)
Đảm bảo NPP thực hiện đúng theo hợp đồng kinh doanh đã ký.
Tìm kiếm các ứng viên tiềm năng làm NPP để đề cử cho quản lý khu vực.
Đảm bảo sự phù hợp về cơ sở hạ tầng của NPP với sự phát triển kinh doanh
Thông tin về chỉ tiêu doanh số hoặc sản lượng, chính sách và các chương trình bán hàng cho NPP.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại PepsiCo Foods Vietnam Company Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PepsiCo Foods Vietnam Company

PepsiCo Foods Vietnam Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 72 Le Thanh Ton, District 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

