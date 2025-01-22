Tuyển Nhân viên Kế hoạch PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mục tiêu:

Đạt được các mục tiêu về doanh số hoặc sản lượng của khu vực thông qua việc quản lý Nhà phân phối, đội ngũ nhân viên bán hàng và thúc đẩy thực thi trên thị trường.

Trách nhiệm:

1. Đạt sản lượng / doanh số được giao:

Quản lý tốt sản lượng mua vào, bán ra.

Thực hiên các chương trình bán hàng, Trade Marketing, Marketing theo đúng nội dung và trong ngân sách được phân bổ.

Đảm bảo thực thi chiến lược phân phối theo chiều rộng và chiều sâu.

Nhận diện và phát triển khách hàng mới.

*Đánh giá: % thực hiện chỉ tiêu phân bổ.

2. Quản trị Nhà Phân phối (NPP)

Đảm bảo NPP thực hiện đúng theo hợp đồng kinh doanh đã ký.

Tìm kiếm các ứng viên tiềm năng làm NPP để đề cử cho quản lý khu vực.

Đảm bảo sự phù hợp về cơ sở hạ tầng của NPP với sự phát triển kinh doanh

Thông tin về chỉ tiêu doanh số hoặc sản lượng, chính sách và các chương trình bán hàng cho NPP.