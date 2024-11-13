Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á

Mức lương
85 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 44 đường 1, F361 an dương, phường yên phụ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 85 - 10 Triệu

Theo dõi công việc phải thu của khách hàng
Nhận hợp đồng kinh tế từ các bộ phận: Theo dõi từng hợp đồng của khách hàng, kiểm tra các điều khoản thanh toán trong hợp đồng với khách hàng để lên kế hoạch thu tiền
Bám sát công nợ khách hàng phải thu theo kế hoạch đề ra, gọi điện hoặc gửi mail thu công nợ khách hàng khi đến khì thanh toán.
Kết hợp bộ phận thi công, bộ phận kinh doanh để tiến hành làm nghiệm thu bàn giao, thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ từ khách hàng khi công trình kết thúc.
Đề xuất các phương án đối với công nợ phải thu khó đòi trình Giám đốc và thực hiện lập và theo dõi tiến độ đó trên base.
2. Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp
Kiểm tra khối lượng bàn giao của các nhà thầu so với khối lượng tính tiền với khách hàng khi nhận được đề nghị thanh toán từ các phòng ban
Theo dõi hợp đồng ký kết với thầu phụ cho từng dự án, công trình để bám sát công nợ và hạch toán vào phần mềm kế toán
Lên kế hoạch, cân đối nguồn tiền để thực hiện thanh toán cho các NCC khi được giám đốc duyệt
Kiểm tra các hóa đơn đầu vào hợp lý, đầy đủ khớp với các khoản công ty đã thanh toán ( như chuyển tiền đặt cọc, thanh toán từng lần phải đảm bảo đầy đủ hóa đơn)
3. Công việc ngân hàng
Trực tiếp làm việc với các bộ phận ngân hàng để thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ thu, chi, UNC vào phần mềm kế toán
Làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành cho các công trình.
4. Báo cáo hàng tuần hàng tháng
Theo dõi kế hoạch thu công nợ của khách hàng, báo cáo tiến độ thu hồi công nợ theo form công nợ phải thu và đưa ra các đề xuất đẩy nhanh công việc thu hồi công nợ
'Theo dõi kế hoạch công nợ phải trả của khách hàng, xác nhận điều chỉnh quyết toán khối lượng đơn hàng công nợ phải trả khớp với khối lượng bàn giao công nợ phải thu của khách

Với Mức Lương 85 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao đẳng/Đại học kế toán tài chính trở lên. Trình độ chuyên môn ngành tài chính kế toán.
- Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu
- Kỹ năng cần thiết cho công việc:
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch tài chính để thực hiện nhiệm vụ được phân công
- Kỹ năng làm việc với khách hàng, nhà cung cấp
- Kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.500.000VNĐ - 10.000.000 VNĐ
- Tham gia đóng BHXH sau khi hết thử việc
- Được hưởng dầy đủ các chế độ công ty như thưởng ngày lễ ,tết, tháng lương thứ 13, thưởng sinh nhật
- Tham gia các hoạt động du xuân, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 44 đường 1, F361 an dương, phường yên phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

