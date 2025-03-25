Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 280 Phố Vọng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Kiểm tra (test) chất lượng hàng đầu vào và đầu ra

Đóng gói hàng chuyển đi

Nhận hàng từ đơn vị vận chuyển

Luân chuyển hàng hoá giữa các kho

Kiểm đếm hàng Nhập và Xuất

Được đào tạo mới 100%

HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ - NHỎ , NHẸ - KHO SẠCH SẼ ĐIỀU HOÀ

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đạo đức tốt

Nam/ Nữ : tuổi từ 22- 30 tuổi (cần sự ổn định)

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm kho linh kiện điện tử, kế toán kho, giao hàng

Sử dụng thành thạo máy tính và internet

Có smartphone

Cẩn thận, chăm chỉ , tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10 triệu + HH : thu nhập 12 - 14 triệu

Kí hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm

Vận chuyển sẽ có thêm trợ cấp xăng xe, khấu hao xe, phí trên từng đơn. Thu nhập 13 -15 triệu

Xét tăng lương sau 6 tháng

Kho điều hoà - sạch sẽ - trung tâm

Thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG

