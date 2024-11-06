Tuyển Nhân viên kho Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 85 Triệu

Mức lương 6 - 85 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35, Ngõ 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Quản lý lượng xuất nhập tồn, hàng hóa trong kho

Đóng gói hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng

Sắp xếp quản lý hàng hóa trong kho

Kiểm tra, kiểm kê, báo cáo số lượng hàng hóa trong kho

Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa định kỳ

Thực hiện dán tem hàng theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ: Sức khỏe tốt tuổi từ 18 đến 25 tuổi, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn từ đầu

Cẩn thận, trung thực, nguyên tắc, trách nhiệm

Tại Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6 - 8 triệu trở lên tuỳ năng lực

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

Phỏng vấn và đi làm ngay Nếu đạt yêu cầu

Công việc ổn định và lâu dài.

Được đi du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge

