Tuyển Nhân viên kho Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 85 Triệu

Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge

Mức lương
6 - 85 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 35, Ngõ 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 85 Triệu

Quản lý lượng xuất nhập tồn, hàng hóa trong kho
Đóng gói hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng
Sắp xếp quản lý hàng hóa trong kho
Kiểm tra, kiểm kê, báo cáo số lượng hàng hóa trong kho
Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa định kỳ
Thực hiện dán tem hàng theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30

Với Mức Lương 6 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: Sức khỏe tốt tuổi từ 18 đến 25 tuổi, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn từ đầu
Cẩn thận, trung thực, nguyên tắc, trách nhiệm

Tại Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6 - 8 triệu trở lên tuỳ năng lực
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở
Phỏng vấn và đi làm ngay Nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.
Được đi du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge

Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 ngõ 2 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

