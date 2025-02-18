Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư sản xuất Lá Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Quản lý, sắp xếp hàng hóa trong kho theo quy định.

Kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa nhập - xuất kho.

Ghi chép, cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống.

Hỗ trợ kiểm kê định kỳ, đảm bảo số liệu chính xác.

Phối hợp với bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

Có sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho, biết sử dụng Excel cơ bản.

Tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư sản xuất Lá Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 6-8 triệu/tháng

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư sản xuất Lá Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin