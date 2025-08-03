Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 77 đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Tư vấn khách hàng:

Tìm kiếm, liên hệ với khách hàng tiềm năng (học viên, phụ huynh) qua điện thoại, Zalo, email, hoặc gặp trực tiếp để tư vấn các chương trình ôn thi B1 Telc, chuyển đổi bằng, và du học nghề tại Đức.

Phân tích nhu cầu của khách hàng, giới thiệu các gói dịch vụ phù hợp (gói ôn thi, gói du học nghề toàn diện), và thuyết phục khách hàng đăng ký.

Giải đáp thắc mắc về lộ trình học, kỳ thi, thủ tục visa, và cuộc sống tại Đức.

Chăm sóc khách hàng:

Theo dõi tiến độ học tập của học viên, nhắc nhở lịch học, lịch thi, và các thủ tục cần thiết (nộp hồ sơ, lệ phí thi).

Hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học và thi tại WBS Training (ví dụ: hỗ trợ ăn uống, sắp xếp ca thi).

Ghi nhận phản hồi, khiếu nại từ học viên/phụ huynh, phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết nhanh chóng.

Tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo định hướng du học nghề, hoặc các buổi thi thử (hỗ trợ đón tiếp, tư vấn tại chỗ).

Quản lý dữ liệu và báo cáo:

Cập nhật thông tin khách hàng (họ tên, số điện thoại, email, tình trạng tư vấn) vào hệ thống CRM của công ty và báo cáo tiến độ công việc hàng tuần/ tháng

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, và hiểu biết về thị trường du học nghề tại Đức.

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng trong lĩnh vực giáo dục, quản trị kinh doanh, marketing hoặc các ngành có liên quan.

Ưu tiên ứng viên nam, sinh năm từ 1990 - 2001.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, chăm sóc khách hàng, hoặc bán hàng, đặc biệt là mảng giáo dục, du học, XKLĐ.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, giọng nói dễ nghe, thái độ thân thiện, nhiệt tình, và kiên nhẫn.

Kỹ năng thuyết phục và đàm phán tốt, có khả năng xử lý từ chối và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Google Sheets) và các công cụ liên lạc (Zalo, email, CRM).

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc và KPI

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Đức (trình độ A2 trở lên) hoặc có hiểu biết về văn hóa, giáo dục Đức.

Tại CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8 - 10 triệu + Thưởng doanh số (Thu nhập lên đến 20 - 30tr/tháng)

Hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH...

Ứng viên làm việc trong môi trường doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Tập đoàn WBS –Tập đoàn giáo dục tư nhân lớn nhất nước Đức, văn phòng hiện đại với các chính sách nhân sự thoả đáng.

Được hỗ trợ chi phí đi công tác.

Được tham gia team building cùng công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

