Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa CT5 - MHDI, 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Thời gian làm việc: 8h-12h, 13h30-17h30 từ T2-T7 (Nghỉ Chủ nhật)

- Thu Nhập: Lương thỏa thuận theo năng lực (9tr-13tr)

- Thử việc 2 tháng

- Thử việc nhận 85% lương

- Thưởng quý, năm, lễ, Tết, sinh nhật - BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

