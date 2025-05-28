Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa CT5

- MHDI, 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h-12h, 13h30-17h30 từ T2-T7 (Nghỉ Chủ nhật)
- Thu Nhập: Lương thỏa thuận theo năng lực (9tr-13tr)
- Thử việc 2 tháng
- Thử việc nhận 85% lương
- Thưởng quý, năm, lễ, Tết, sinh nhật - BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA

CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số No-10-LK398 Khu A- Khu đất dịch vụ Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

