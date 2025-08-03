Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 505 Minh Khai, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung đa nền tảng:

Viết bài blog, bài PR, nội dung website, mô tả căn hộ/khách sạn thu hút.

Lên ý tưởng, kịch bản và sản xuất nội dung cho các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v.) bao gồm bài viết, hình ảnh, video ngắn, infographic.

Phát triển nội dung email marketing, newsletter để giữ chân khách hàng.

Viết script cho video quảng cáo, giới thiệu căn hộ/dịch vụ.

Chủ động quay video sản phẩm.

Nghiên cứu và phân tích:

Nghiên cứu từ khóa, xu hướng nội dung liên quan đến lĩnh vực cho thuê căn hộ dịch vụ và khách sạn.

Phân tích hiệu quả nội dung đã đăng tải để tối ưu hóa và cải thiện.

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và thị trường để tìm ra những ý tưởng nội dung đột phá.

Phối hợp và quản lý:

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Marketing, Sales và Vận hành để đảm bảo nội dung phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty.

Quản lý lịch đăng bài (content calendar) và đảm bảo các mốc thời gian được tuân thủ.

Hỗ trợ chỉnh sửa, tối ưu hóa nội dung SEO để tăng khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Content Creator, Copywriter hoặc các vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch, khách sạn, bất động sản.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng viết: Khả năng viết lách xuất sắc, ngôn ngữ phong phú, lôi cuốn, có khả năng biến những thông tin khô khan thành câu chuyện hấp dẫn.

Kỹ năng viết:

Tư duy sáng tạo: Luôn cập nhật các xu hướng nội dung mới, có khả năng đưa ra những ý tưởng độc đáo, đột phá.

Tư duy sáng tạo:

Kỹ năng đa phương tiện: Hiểu biết về cách tạo nội dung hình ảnh/video cơ bản (có khả năng sử dụng các công cụ như Canva, CapCut, hoặc các phần mềm chỉnh sửa ảnh/video đơn giản là một lợi thế).

Kỹ năng đa phương tiện:

Khả năng làm việc độc lập và nhóm: Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc nhưng cũng có khả năng phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác.

Khả năng làm việc độc lập và nhóm:

Tinh thần học hỏi: Sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới và thích nghi với sự thay đổi của thị trường.

Tinh thần học hỏi:

Tiếng Anh: Khả năng đọc hiểu và viết tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Tiếng Anh:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng hiệu suất hấp dẫn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân không ngừng trong ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ.

Được tham gia vào các dự án lớn, sáng tạo, có tầm ảnh hưởng.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật và chính sách riêng của công ty (Bảo hiểm, nghỉ phép, team building, v.v.).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME

