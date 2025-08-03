Tuyển Nhân viên kinh doanh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa A - Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

VUIHOC là trường học trực tuyến cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với sứ mệnh "đem cơ hội tiếp cận bình đẳng các chương trình giáo dục chất lượng cao, chi phí hợp lý tới học sinh trên mọi miền tổ quốc”. Với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, VUIHOC mong muốn tìm kiếm những ứng viên tiềm năng để cùng phát triển.

Mô tả công việc:

Liên hệ giới thiệu các khóa học của Vui Học tới tệp khách hàng tiềm năng: 100% LÀ NGUỒN DATA NÓNG, ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP, TỶ LỆ CHỐT CAO từ 30%

Khai thác, tư vấn và chốt đơn khóa học phù hợp theo nhu cầu của khách hàng

Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty

Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Nam/Nữ, tuổi từ 23 - 35 (Sinh năm 1992 - 2003), đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm các vị trí: sales, telesales, tư vấn bán hàng (yêu cầu bắt buộc)

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, giọng địa phương.

Chăm chỉ, yêu thích kinh doanh, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 - 11 triệu/tháng + hoa hồng hấp dẫn (Tổng thu nhập từ 15 - 30 triệu/tháng).

Thưởng hiệu suất theo tháng, quý, năm. Review lương 3 tháng/lần.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, telesales, kỹ năng chốt đơn. Cơ hội và lộ trình phát triển sau 3-6 tháng làm việc tại VUIHOC.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Trưởng nhóm, Quản lý.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thể hiện bản thân và nâng cao năng lực, tăng thu nhập.

