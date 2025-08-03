Tuyển Nhân viên kinh doanh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

VUIHOC.vn
Ngày đăng tuyển: 03/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
VUIHOC.vn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VUIHOC.vn

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa A

- Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

VUIHOC là trường học trực tuyến cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với sứ mệnh "đem cơ hội tiếp cận bình đẳng các chương trình giáo dục chất lượng cao, chi phí hợp lý tới học sinh trên mọi miền tổ quốc”. Với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, VUIHOC mong muốn tìm kiếm những ứng viên tiềm năng để cùng phát triển.
Mô tả công việc:
Liên hệ giới thiệu các khóa học của Vui Học tới tệp khách hàng tiềm năng: 100% LÀ NGUỒN DATA NÓNG, ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP, TỶ LỆ CHỐT CAO từ 30%
Khai thác, tư vấn và chốt đơn khóa học phù hợp theo nhu cầu của khách hàng
Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty
Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 23 - 35 (Sinh năm 1992 - 2003), đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm các vị trí: sales, telesales, tư vấn bán hàng (yêu cầu bắt buộc)
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, giọng địa phương.
Chăm chỉ, yêu thích kinh doanh, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 - 11 triệu/tháng + hoa hồng hấp dẫn (Tổng thu nhập từ 15 - 30 triệu/tháng).
Thưởng hiệu suất theo tháng, quý, năm. Review lương 3 tháng/lần.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, telesales, kỹ năng chốt đơn. Cơ hội và lộ trình phát triển sau 3-6 tháng làm việc tại VUIHOC.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Trưởng nhóm, Quản lý.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thể hiện bản thân và nâng cao năng lực, tăng thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VUIHOC.vn

VUIHOC.vn

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

