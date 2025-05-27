Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Trung Văn 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sắp sếp và phân loại hàng hóa trong kho.

- Trao đổi các thông tin hàng hóa với các kho khác.

- Đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa xuất nhập kho.

- Sản xuất và đóng gói hàng phải tự sản xuất.

- Kiểm tra thường xuyên định mức tồn kho tối thiểu.

- Lên danh sách nhập hàng từ Hà Nội.

- Xuất hàng và nhận hàng từ Đại lý.

- Tổng hợp danh sách hàng lỗi tuần/ tháng.

- Xuất code vietmap cho nhân viên Kinh doanh.

- Đóng gói hàng hóa để gửi các Đại lý tỉnh.

- In tem seri và dán tem seri các sản phẩm mới.

- Kiểm tra hàng lỗi trả về; kiểm tra hàng trả về của Đại lý (kiểm tra ngoại quan, ….)

- Xử lý kịp thời những sản phẩm lỗi do NCC.

- Kiểm kho định kỳ khi có lịch.

- Hỗ trợ phòng ban kỹ thuật (Test DVD, Test camera 360, hổ trợ bảo hành,….)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm, biết sử dụng phần mềm quản lý kho

- Biết cách sắp xếp hàng hóa trong Kho khoa học

- Nhiệt tình, chăm chỉ, cầu tiến

- Khả năng chịu được áp lực tốt; nhanh nhẹn, linh hoạt, ham học hỏi

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.

- Cẩn thận, tỷ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 – 10 triệu

- Xét tăng lương định kỳ hàng năm

- Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng thành tích, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên

- Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác, xa nhà…

- Phúc lợi: Happy lunch, sinh nhật, bánh kẹo, hoa quả giữa giờ, khu vui chơi giải trí

- Các chế độ khác theo Quy định nhà nước

- Bảo hiểm tai nạn & Khám sức khỏe định kỳ/ năm

- Cung cấp dụng cụ hỗ trợ công việc

- Hoạt động teambuilding, sportday, Family day cùng người thân hàng năm

- Các chế độ khác theo Quy định Công ty

- Môi trường làm việc gắn kết, không toxic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam

