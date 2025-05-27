Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Trung Văn 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sắp sếp và phân loại hàng hóa trong kho.
- Trao đổi các thông tin hàng hóa với các kho khác.
- Đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa xuất nhập kho.
- Sản xuất và đóng gói hàng phải tự sản xuất.
- Kiểm tra thường xuyên định mức tồn kho tối thiểu.
- Lên danh sách nhập hàng từ Hà Nội.
- Xuất hàng và nhận hàng từ Đại lý.
- Tổng hợp danh sách hàng lỗi tuần/ tháng.
- Xuất code vietmap cho nhân viên Kinh doanh.
- Đóng gói hàng hóa để gửi các Đại lý tỉnh.
- In tem seri và dán tem seri các sản phẩm mới.
- Kiểm tra hàng lỗi trả về; kiểm tra hàng trả về của Đại lý (kiểm tra ngoại quan, ….)
- Xử lý kịp thời những sản phẩm lỗi do NCC.
- Kiểm kho định kỳ khi có lịch.
- Hỗ trợ phòng ban kỹ thuật (Test DVD, Test camera 360, hổ trợ bảo hành,….)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm, biết sử dụng phần mềm quản lý kho
- Biết cách sắp xếp hàng hóa trong Kho khoa học
- Nhiệt tình, chăm chỉ, cầu tiến
- Khả năng chịu được áp lực tốt; nhanh nhẹn, linh hoạt, ham học hỏi
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.
- Cẩn thận, tỷ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 – 10 triệu
- Xét tăng lương định kỳ hàng năm
- Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng thành tích, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên
- Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác, xa nhà…
- Phúc lợi: Happy lunch, sinh nhật, bánh kẹo, hoa quả giữa giờ, khu vui chơi giải trí
- Các chế độ khác theo Quy định nhà nước
- Bảo hiểm tai nạn & Khám sức khỏe định kỳ/ năm
- Cung cấp dụng cụ hỗ trợ công việc
- Hoạt động teambuilding, sportday, Family day cùng người thân hàng năm
- Các chế độ khác theo Quy định Công ty
- Môi trường làm việc gắn kết, không toxic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: MẶT BẰNG SỐ 01, TẦNG 2, KHU VL2, CHỢ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRUNG VĂN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

