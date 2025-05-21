Tuyển Nhân viên kho Clearly Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 90A Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sắp xếp và đóng gói hàng hóa;

Giao đơn hàng cho khách khi được phân công.

Kiểm tra , đóng gói đơn hàng trước khi giao đơn cho Khách hàng

Kiểm kê & báo cáo hàng hóa trong kho đảm bảo đủ số lượng hàng hoá;

Đảm bảo hệ thống kho ngăn nắp, an toàn vệ sinh, PCCC

Thực hiện một số công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi từ 18-25 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm

Trung thực, tỉ mỉ

Có sức khỏe tốt và có thể đi giao hàng

Tại Clearly Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Tông thu nhập: 8-10tr

Thu nhập thử việc = 100% LCB + PC xăng xe +tăng ca (nếu có);

Thu nhập chính thức = LCB (7tr) + PC xăng xe+tăng ca (nếu có) + Thưởng hiệu quả công việc;

Thưởng hiệu quả công việc hằng năm, thưởng cuối năm, lương T13, thưởng Lễ Tết, sinh nhật..

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;

Được review tăng lương định kỳ hằng năm;

Chương trình Team building, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Clearly Vietnam Co., Ltd

