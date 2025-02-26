Tuyển Nhân viên kho Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: QUỐC LỘ 51, AN HÒA, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý chứng từ hàng hóa trong kho: Theo dõi và ghi nhận sự biến động của hàng hóa trong kho, Định khoản hàng hóa lên phần mềm.

- Hạch toán tồn kho: Ghi chép và cập nhật các số liệu về tồn kho theo đúng quy trình kế toán, đảm bảo việc nhập xuất hàng hóa được thực hiện chính xác và đúng hạn.

- Kiểm kê định kỳ: Thực hiện kiểm kê hàng hóa trong kho theo định kỳ (hàng tuần, hàng tháng) theo yêu cầu của cấp trên, đối chiếu số liệu thực tế với sổ sách để phát hiện và xử lý sai sót.

- Quản lý giá vốn hàng bán: Theo dõi và hạch toán giá vốn hàng bán, đảm bảo việc tính toán giá vốn đúng quy định và phản ánh chính xác trong báo cáo tài chính.

- Các công việc chuyên môn kế toán theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, Tài chính, Có kinh nghiệm vị trí kế toán vật tư từ 2 năm trở lên.

- Xử lý tình huống nhanh, đa năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu.

- Cẩn thận, chính xác.

- Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt excel.

- Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.

Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón

- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch

- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc

- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......

- Đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin