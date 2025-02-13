Tuyển Nhân viên kho Super Cargo Service làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Super Cargo Service
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, kiểm tra giám sát thực hiện quy trình xuất, nhập, quản lý hàng hóa.
Theo dõi, cập nhật số liệu kho lên phần mềm quản lý.
Sắp xếp, đóng hàng, bảo quản hàng hóa đúng theo quy định.
Vệ sinh, 5S, thực hiện tiêu chuẩn an toàn và PCCC theo đúng nội quy kho.
Lập báo cáo và lưu hồ sơ liên quan.
Kiểm kê hàng định kỳ hoặc đột xuất.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp.
1 năm kinh nghiệm làm việc ở kho
Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, nguyên tắc, trung thực.
Giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn
Tại Super Cargo Service Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Lương tháng 14, 15 ... theo perfomance và tình hình kinh doanh
Quỹ thưởng khối back office 10% mỗi năm
Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN (đóng full lương)
Bảo hiểm sức khoẻ
Nghỉ full lương ngày Giáng sinh
Thưởng thâm niên
Thưởng giới thiệu ứng viên thành công
Chương trình phát triển năng lực cho từng cá nhân
Hoạt động gắn kết xuyên suốt trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Super Cargo Service
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
