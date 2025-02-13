Tuyển Nhân viên kho Super Cargo Service làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, kiểm tra giám sát thực hiện quy trình xuất, nhập, quản lý hàng hóa.

Theo dõi, cập nhật số liệu kho lên phần mềm quản lý.

Sắp xếp, đóng hàng, bảo quản hàng hóa đúng theo quy định.

Vệ sinh, 5S, thực hiện tiêu chuẩn an toàn và PCCC theo đúng nội quy kho.

Lập báo cáo và lưu hồ sơ liên quan.

Kiểm kê hàng định kỳ hoặc đột xuất.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung Cấp.

1 năm kinh nghiệm làm việc ở kho

Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, nguyên tắc, trung thực.

Giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn

Quyền Lợi

Lương tháng 13

Lương tháng 14, 15 ... theo perfomance và tình hình kinh doanh

Quỹ thưởng khối back office 10% mỗi năm

Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN (đóng full lương)

Bảo hiểm sức khoẻ

Nghỉ full lương ngày Giáng sinh

Thưởng thâm niên

Thưởng giới thiệu ứng viên thành công

Chương trình phát triển năng lực cho từng cá nhân

Hoạt động gắn kết xuyên suốt trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển

