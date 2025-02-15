Tuyển Nhân viên kho NPV GROUP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

NPV GROUP
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
NPV GROUP

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại NPV GROUP

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Cum cn sts bình duong, Định Quán, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, tránh hư hỏng, thất thoát.
Tiếp nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho, xuất kho.
Thực hiện các công việc nhập liệu, cập nhật thông tin hàng hóa trên hệ thống quản lý kho.
Làm báo cáo định kỳ về tình hình hàng hóa trong kho.
Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.
Vệ sinh, bảo quản kho bãi sạch sẽ, ngăn nắp.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành liên quan đến quản lý kho vận hoặc các ngành nghề tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên kho từ 1 năm.
Nắm vững các nghiệp vụ kho vận cơ bản.
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm quản lý kho (nếu có).
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chịu khó.
Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại NPV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NPV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NPV GROUP

NPV GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 9- KCN Hòa Cầm , Phường Hòa Thọ Tây , Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

