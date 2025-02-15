Tuyển Nhân viên kho NPV GROUP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại NPV GROUP
- Đồng Nai: Cum cn sts bình duong, Định Quán, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, tránh hư hỏng, thất thoát.
Tiếp nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho, xuất kho.
Thực hiện các công việc nhập liệu, cập nhật thông tin hàng hóa trên hệ thống quản lý kho.
Làm báo cáo định kỳ về tình hình hàng hóa trong kho.
Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.
Vệ sinh, bảo quản kho bãi sạch sẽ, ngăn nắp.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên kho từ 1 năm.
Nắm vững các nghiệp vụ kho vận cơ bản.
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm quản lý kho (nếu có).
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chịu khó.
Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại NPV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NPV GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
