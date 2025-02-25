Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
- Đồng Nai: ấp Nhân Hòa, Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất về Nhà máy theo yêu cầu mua hàng đã duyệt.Kiểm tra nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất đầy đủ số lượng và các thông số yêu cầu kỹ thuật từ đơn đặt hàng.
Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của đơn hàng thì cho nhập kho.
Nguyên vật liệu khi đưa vào kho lưu giữ phải được sắp xếp đúng theo quy định sơ đồ kho và chú ý nguyên tắc First in - First out. Giữ gìn vệ sinh kho luôn sạch sẽ, đảm bảo an toàn.
Xuất kho: Căn cứ vào đề nghị cấp vật tư đã được duyệt thực hiện xuất kho cho các bộ phận có nhu cầu sử dụng.
Thường xuyên theo dõi hàng hóa trong kho. Lập báo cáo xuất nhập tồn hằng tháng trình Ban Lãnh Đạo xét duyệt.
Lưu trữ tất cả các hóa đơn chứng từ liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS Thì Được Hưởng Những Gì
chế độ phúc lợi khác theo chế độ của công ty
