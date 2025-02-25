Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất về Nhà máy theo yêu cầu mua hàng đã duyệt.Kiểm tra nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất đầy đủ số lượng và các thông số yêu cầu kỹ thuật từ đơn đặt hàng.

Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của đơn hàng thì cho nhập kho.

Nguyên vật liệu khi đưa vào kho lưu giữ phải được sắp xếp đúng theo quy định sơ đồ kho và chú ý nguyên tắc First in - First out. Giữ gìn vệ sinh kho luôn sạch sẽ, đảm bảo an toàn.

Xuất kho: Căn cứ vào đề nghị cấp vật tư đã được duyệt thực hiện xuất kho cho các bộ phận có nhu cầu sử dụng.

Thường xuyên theo dõi hàng hóa trong kho. Lập báo cáo xuất nhập tồn hằng tháng trình Ban Lãnh Đạo xét duyệt.

Lưu trữ tất cả các hóa đơn chứng từ liên quan