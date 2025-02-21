Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Sbooks làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 537 Đinh Quang Ân, Phước Tân, Tan Cang, Đồng Nai, Vietnam, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

TUYỂN NHÂN VIÊN KHO SÁCH SBOOKS ĐỒNG NAI (FULL-TIME)

SBOOKS ĐỒNG NAI

Đóng đơn hàng các sàn TMĐT (Sản phẩm SÁCH)

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật số liệu hàng hóa thường xuyên.

Thực hiện xuất hàng theo yêu cầu, đảm bảo đúng số lượng và chất lượng.

Vệ sinh, bảo quản kho sạch sẽ, ngăn nắp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm đóng đơn hàng TMĐT (chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn)

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Tay chân nhanh nhẹn, làm việc tốc độ.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Tại Công ty Cổ Phần Sbooks Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng ca được tính thêm tiền OT

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sbooks

