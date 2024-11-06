Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GIA ÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GIA ÂN
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vườn Nhà Bà
- Cuối ngõ 753 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Quản lý hàng hóa xuất nhập kho, cập nhật số liệu hàng ngày
- Kiểm soát hàng tồn kho, báo cáo kiểm kê
- Đối chiếu tồn kho, hỗ trợ kiểm toán
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm kế toán kho, ưu tiên ngành nhà hàng
- Sử dụng phần mềm kế toán, Excel
- Cẩn thận, trung thực
- Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa
- Sử dụng phần mềm kế toán, Excel
- Cẩn thận, trung thực
- Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GIA ÂN Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức Lương: 8tr/1 tháng + hỗ trợ bữa trưa
- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động
- Làm việc trong môi trường xanh, năng động, thân thiện
- Tham gia các buổi Team-building, liên hoan Công ty
- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động
- Làm việc trong môi trường xanh, năng động, thân thiện
- Tham gia các buổi Team-building, liên hoan Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GIA ÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI