Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GIA ÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vườn Nhà Bà - Cuối ngõ 753 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Quản lý hàng hóa xuất nhập kho, cập nhật số liệu hàng ngày

- Kiểm soát hàng tồn kho, báo cáo kiểm kê

- Đối chiếu tồn kho, hỗ trợ kiểm toán

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm kế toán kho, ưu tiên ngành nhà hàng

- Sử dụng phần mềm kế toán, Excel

- Cẩn thận, trung thực

- Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GIA ÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: 8tr/1 tháng + hỗ trợ bữa trưa

- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động

- Làm việc trong môi trường xanh, năng động, thân thiện

- Tham gia các buổi Team-building, liên hoan Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GIA ÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin