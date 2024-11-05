Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 481 Xa Lộ Hà Nội, KP 5B, Phường Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc

1. Kiểm soát chất lượng dự án:

Tiếp nhận các thông tin của dự án mới, làm rõ thông tin về chất lượng và tham gia họp khởi động dự án

Chuẩn bị các tài liệu chất lượng cho dự án theo yêu cầu như: ITP, WPS/PQR, WQT...

Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào theo qui định IN.QC.01

Phối hợp với các phòng ban để kiểm tra các công đoạn trong quá trình gia chế tạo theo qui trình PR.807 và ITP được phê duyệt

Hoàn thiện hồ sơ hoàn công và lưu trữ đúng qui định

Thiết lập các báo cáo về chất lượng, phân tích và đưa ra đề xuất cải tiến

2. Kiểm soát phương tiện đo lường:

Lập danh mục và kiểm soát các phương tiện đo lường trong công ty

Theo dõi và hiệu chuẩn các phương tiện đo lường đúng qui định

Hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo lường cho nhà máy

3. Các công việc và yêu cầu :

Thực hiện mục tiêu và chương trình hành động năm của phòng theo sự phân công của trưởng phòng

Thực hiện việc kiểm soát tài chính hoạt động phòng theo yêu cầu được phân công

Sử dụng và bảo quản các tài sản, thiết bị được giao theo đúng qui định công ty

Tham gia các chương trình đào tạo, phát triển nguồn lực, văn hóa doanh nghiệp theo chương trình được phê duyệt

Thực hiện đào tạo, hướng dẫn cho thợ cách kiểm tra chất lượng các công đoạn

Hổ trợ công tác đánh giá chất lượng nhà cung cấp, nhà thầu phụ

Hổ trợ biên soạn các qui định, tiêu chuẩn liên quan đến công tác kiểm tra và nghiệm thu

Tuân thủ và thực hiện theo đúng qui định, qui trình, thủ tục của hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Tham gia thực hiện các chương trình cải tiến được phê duyệt

Thực hiện các yêu cầu khác của trưởng phòng trong phạm vị trách nhiệm và quyền hạn được giao

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí

Nói , đọc , viết tiếng Anh tốt

Có 1 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương

Có kiến thức về hàn và nguyên vật liệu

Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập, chụi được áp lực

Kiểm tra và phân tích số liệu

Tính tuân thủ cao

Phúc Lợi

Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

