Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Vận hành nhập và xuất nguyên liệu từ các bồn chứa nguyên liệu

- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu điều chỉnh máy để cám đạt tiêu chuẩn

- Vệ sinh bảo dưỡng máy móc, theo dõi thông số kỹ thuật trên máy

- Kiểm tra có kế hoạch thay thế sửa chữa đảm bảo cho quá trình sản xuất liên tục

- Tra dầu mỡ cho các bộ phận của máy khi cần thiết

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM tốt nghiệp TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG các chuyên ngành thuộc khoa: ĐIỆN, CƠ KHÍ, TỰ ĐỘNG HOÁ

NAM

ĐIỆN, CƠ KHÍ, TỰ ĐỘNG HOÁ

- Có sức khỏe tốt, trung thực

- Ưu tiên người có kinh nghiệm

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản 2 tháng trả đủ 100% lương

- Thưởng hàng tháng: 800000-1.000.000đ/tháng

- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 600.000đ/tháng

- Phụ cấp tính chất công việc.

- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết

- Tiền tăng ca và làm đêm trả theo quy định của luật lao động

- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc

- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm

- Khám sức khỏe định kì theo quy định công ty 01 lần/năm

- Xét duyệt tăng lương hàng năm

- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương

- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc

- Quyền lợi và chế độ theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

