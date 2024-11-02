Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Vận hành nhập và xuất nguyên liệu từ các bồn chứa nguyên liệu
- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu điều chỉnh máy để cám đạt tiêu chuẩn
- Vệ sinh bảo dưỡng máy móc, theo dõi thông số kỹ thuật trên máy
- Kiểm tra có kế hoạch thay thế sửa chữa đảm bảo cho quá trình sản xuất liên tục
- Tra dầu mỡ cho các bộ phận của máy khi cần thiết
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên NAM tốt nghiệp TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG các chuyên ngành thuộc khoa: ĐIỆN, CƠ KHÍ, TỰ ĐỘNG HOÁ
NAM
ĐIỆN, CƠ KHÍ, TỰ ĐỘNG HOÁ
- Có sức khỏe tốt, trung thực
- Ưu tiên người có kinh nghiệm
NAM
ĐIỆN, CƠ KHÍ, TỰ ĐỘNG HOÁ
- Có sức khỏe tốt, trung thực
- Ưu tiên người có kinh nghiệm
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo bài bản 2 tháng trả đủ 100% lương
- Thưởng hàng tháng: 800000-1.000.000đ/tháng
- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 600.000đ/tháng
- Phụ cấp tính chất công việc.
- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết
- Tiền tăng ca và làm đêm trả theo quy định của luật lao động
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm
- Khám sức khỏe định kì theo quy định công ty 01 lần/năm
- Xét duyệt tăng lương hàng năm
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc
- Quyền lợi và chế độ theo quy định của luật lao động
- Thưởng hàng tháng: 800000-1.000.000đ/tháng
- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 600.000đ/tháng
- Phụ cấp tính chất công việc.
- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết
- Tiền tăng ca và làm đêm trả theo quy định của luật lao động
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm
- Khám sức khỏe định kì theo quy định công ty 01 lần/năm
- Xét duyệt tăng lương hàng năm
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc
- Quyền lợi và chế độ theo quy định của luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI