Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần NewCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần NewCA
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa T6
- 08 Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
- Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ
- Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm tước khi golive
- Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.
- Training chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong team
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- 2 năm kinh nghiệm trở nên và đã tham gia các dự án thực tế
Tại Công ty Cổ phần NewCA Thì Được Hưởng Những Gì
'- Lương thỏa thuận: 10.000.000 - 15.000.000 vnđ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NewCA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI