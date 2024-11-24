Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần NewCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

- Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ

- Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả

- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm tước khi golive

- Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.

- Training chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong team