Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION
- Hà Nội: Số 33, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thực hiện kiểm thử phần mềm, bao gồm kiểm thử chức năng, hiệu năng, bảo mật, và giao diện người dùng, test API.
Phân tích yêu cầu hệ thống và tham gia vào quá trình lập kế hoạch kiểm thử.
Thiết kế và phát triển các kịch bản kiểm thử (test case), chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.
Thực hiện các bài kiểm tra theo kịch bản đã thiết kế, ghi nhận kết quả và báo cáo lỗi cho đội ngũ phát triển.
Theo dõi, phối hợp với các bộ phận liên quan để khắc phục lỗi và hoàn thành quy trình kiểm thử.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm trước khi phát hành.
Viết báo cáo và tài liệu kiểm thử theo quy định.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc từ 2 năm tại các công ty, dự án về vị trí kiểm thử phần mềm lĩnh vực Mobile App/Web/API
Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp, công cụ test, kỹ thuật test; log bug
Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử
Có kinh nghiệm hỗ trợ triển khai nghiệm thu sản phẩm: viết tài liệu HDSD, demo hệ thống, hỗ trợ UAT, hỗ trợ vận hành
Có kinh nghiệm làm việc về truy vấn với các hệ cơ sở dữ liệu
Có khả năng và kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ: Qtest,Jira, Confluence,...
Ưu tiên:
Có chứng chỉ kiểm thử ISTQB
Có kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các hệ thống như Core Banking (T24, Flexcube...)//Swift/ BPM/ECM/Ebanking...
Có kinh nghiệm lên chiến lược và kiểm soát kế hoạch kiểm thử
Có kinh nghiệm về kiểm thử tự động
Có kinh nghiệm về Performance test
Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng performance, thưởng dự án
Đánh giá, xét tăng lương hàng năm
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
Được tham gia các sự kiện nội bộ: Du lịch công ty, teambuiding hàng năm, happy hour hàng tuần, sinh nhật công ty, các dịp lễ trong năm,...
Quà sinh nhật, hưởng chế độ hỉ, hiếu,..
Có cơ hội được tham gia trong các dự án luôn được update công nghệ tiên tiến nhất.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn trong và ngoài nước.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
