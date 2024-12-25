Tuyển Manual Tester Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Manual Tester

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A1L2

- 08, Tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Bạn đam mê khám phá, tìm lỗi và đảm bảo chất lượng sản phẩm? Bạn muốn công việc của mình góp phần mang lại trải nghiệm tốt nhất cho hàng ngàn người dùng trên toàn thế giới?
Tại BraveBits, chúng tôi tự hào là đội ngũ phát triển PageFly – một trong những nền tảng hàng đầu về Pagebuilder trên Shopify, được tin dùng bởi hàng ngàn nhà bán hàng toàn cầu. Để tiếp tục sứ mệnh xây dựng những sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy, chúng tôi cần bạn – một Manual Tester tận tâm, tỉ mỉ và yêu thích thử thách. Bạn muốn đang muốn học và tham gia trực tiếp dự án về Automation Testing thì cùng tham khảo công việc chi tiết dưới đây:
1/ Lập Kế Hoạch Kiểm Thử:
Lập Kế Hoạch Kiểm Thử:
Hợp tác với các quản lý dự án và các bên liên quan khác để phát triển các kế hoạch kiểm thử toàn diện.
Đảm bảo các nỗ lực kiểm thử được ước lượng chính xác và tích hợp vào thời gian biểu dự án.
2/ Thiết Kế và Thực Hiện Test Case:
Thiết Kế và Thực Hiện Test Case:
Giám sát việc tạo ra các test case bao quát tất cả các khía cạnh của phần mềm hoặc sản phẩm.
Điều phối và thực hiện các hoạt động kiểm thử, bao gồm cả kiểm thử thủ công và tự động.
3/ Theo Dõi và Báo Cáo Lỗi:
Theo Dõi và Báo Cáo Lỗi:
Xác định, ghi lại và theo dõi các lỗi phần mềm bằng các công cụ thích hợp.
Giao tiếp rõ ràng các vấn đề và làm việc với các nhà phát triển để giải quyết chúng.
4/ Hợp Tác và Giao Tiếp:
Hợp Tác và Giao Tiếp:
Làm việc liên chức năng với các nhóm phát triển, thiết kế và sản phẩm để hiểu rõ yêu cầu và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Đưa ra phản hồi và gợi ý để cải thiện tính sử dụng và chức năng của sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm QA/Tester với kinh nghiệm tốt trong kiểm thử phần mềm.
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình dự án Agile/Scrum.
Đã từng làm việc với các sản phẩm web và ứng dụng.
Có kinh nghiệm về Web, HTML, CSS, HTTP, Rest API, GraphQL.
Có chứng chỉ về kiểm thử phần mềm là một lợi thế.
Khả năng viết các trường hợp kiểm thử tự động bằng Selenium (Java) là một lợi thế.
Tập trung, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết.
Kỹ năng phân tích và tư duy logic mạnh mẽ.
Kỹ năng giao tiếp tốt với thái độ tích cực.
Tiếng Anh thành thạo là điểm cộng.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: thương lượng tuỳ khả năng, từ 15-30 triệu/tháng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần.
Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm.
Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm đầy đủ theo pháp luật.
Được đào tạo và tham gia làm cả Automation Testing.
Được cấp thiết bị cá nhân Macbook Pro trong ngày làm việc đầu tiên.
Workspace linh hoạt trong không gian làm việc chung, tuỳ theo team dự án.
Ăn nhẹ sáng, ăn trưa, ăn chiều và tủ đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng.
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí 1 lần/ năm tại các bệnh viện lớn.
Company trip dài ngày nước ngoài 1 lần/ năm.
1 ngày làm việc remote mỗi tháng nhằm thay đổi môi trường làm việc.
12 ngày nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Tham dự các hội thảo nội bộ và tiếp cận với những khoá học mất phí tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô 08, tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

