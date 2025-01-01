Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà TASCO BUILDING HH2, 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 1 USD

- Phân tích và làm rõ các vấn đề của bài toán.

- Lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế kịch bản kiểm thử và viết báo cáo kết quả kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive.

- Thiết lập môi trường kiểm thử, dữ liệu kiểm thử, ...

- Phối hợp review testcase với các thành viên trong nhóm.

- Giám sát và hỗ trợ vận hành sau golive.

- Đối soát số liệu thanh toán, khuyến mại với các đối tác thanh toán liên kết.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường: Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại Học Quốc Gia....chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính....và các chuyên ngành liên quan khác.

- Có tối thiểu năm ở vị trí Tester, ưu tiên có kinh nghiệm domain bank/tài chính/trung gian thanh toán

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

- Có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát chất lượng hệ thống.

- Chủ động, có thái độ tích cực và trách nhiệm cao trong công việc.

- Có chứng chỉ quốc tế ISTQB là một lợi thế.

- Có thể đi công tác có hỗ trợ công tác phí

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VETC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

1200$

BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần

CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VETC

