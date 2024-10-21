Tuyển Sản xuất Công ty TNHH TEP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH TEP
- Hà Nội: Đường 419, Phúc Thọ
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Kiểm tra hàng hóa đã sản xuất xong tại nhà máy cơ khí chế tạo
Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào so với tiêu chuẩn của nhà máy
Phối hợp với bộ phận kế hoạch, sản xuất, mua hàng để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm
Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết trong lĩnh vực hàn, gá lắp kết cấu
Sử dụng thành thạo các thiết bị đo thông dụng: thước cặp, thước lá, panme
Đọc được bản vẽ kỹ thuật
Tại Công ty TNHH TEP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 7.000.000 đến 12.000.000vnđ
Phúc lợi: + Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy + Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi vào chính thức + Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty + Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty + Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...
Phúc lợi:
Thưởng + Lương tháng 13, tăng lương định kỳ theo luật + Thưởng năng suất hàng tháng theo quy định của công ty
Thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TEP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
