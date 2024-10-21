Tuyển Sản xuất Công ty TNHH TEP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường 419, Phúc Thọ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Kiểm tra hàng hóa đã sản xuất xong tại nhà máy cơ khí chế tạo Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào so với tiêu chuẩn của nhà máy Phối hợp với bộ phận kế hoạch, sản xuất, mua hàng để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Kiểm tra hàng hóa đã sản xuất xong tại nhà máy cơ khí chế tạo

Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào so với tiêu chuẩn của nhà máy

Phối hợp với bộ phận kế hoạch, sản xuất, mua hàng để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm

Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết trong lĩnh vực hàn, gá lắp kết cấu Sử dụng thành thạo các thiết bị đo thông dụng: thước cặp, thước lá, panme Đọc được bản vẽ kỹ thuật

Hiểu biết trong lĩnh vực hàn, gá lắp kết cấu

Sử dụng thành thạo các thiết bị đo thông dụng: thước cặp, thước lá, panme

Đọc được bản vẽ kỹ thuật

Tại Công ty TNHH TEP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7.000.000 đến 12.000.000vnđ Phúc lợi: + Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy + Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi vào chính thức + Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty + Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty + Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ... Thưởng + Lương tháng 13, tăng lương định kỳ theo luật + Thưởng năng suất hàng tháng theo quy định của công ty

Lương cứng từ 7.000.000 đến 12.000.000vnđ

Phúc lợi: + Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy + Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi vào chính thức + Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty + Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty + Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...

Phúc lợi:

Thưởng + Lương tháng 13, tăng lương định kỳ theo luật + Thưởng năng suất hàng tháng theo quy định của công ty

Thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TEP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin