Tuyển Sản xuất Công ty TNHH TEP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH TEP
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty TNHH TEP

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH TEP

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường 419, Phúc Thọ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Kiểm tra hàng hóa đã sản xuất xong tại nhà máy cơ khí chế tạo Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào so với tiêu chuẩn của nhà máy Phối hợp với bộ phận kế hoạch, sản xuất, mua hàng để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Kiểm tra hàng hóa đã sản xuất xong tại nhà máy cơ khí chế tạo
Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào so với tiêu chuẩn của nhà máy
Phối hợp với bộ phận kế hoạch, sản xuất, mua hàng để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm
Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết trong lĩnh vực hàn, gá lắp kết cấu Sử dụng thành thạo các thiết bị đo thông dụng: thước cặp, thước lá, panme Đọc được bản vẽ kỹ thuật
Hiểu biết trong lĩnh vực hàn, gá lắp kết cấu
Sử dụng thành thạo các thiết bị đo thông dụng: thước cặp, thước lá, panme
Đọc được bản vẽ kỹ thuật

Tại Công ty TNHH TEP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7.000.000 đến 12.000.000vnđ Phúc lợi: + Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy + Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi vào chính thức + Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty + Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty + Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ... Thưởng + Lương tháng 13, tăng lương định kỳ theo luật + Thưởng năng suất hàng tháng theo quy định của công ty
Lương cứng từ 7.000.000 đến 12.000.000vnđ
Phúc lợi: + Trợ cấp ăn trưa tại nhà máy + Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi vào chính thức + Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty + Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty + Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...
Phúc lợi:
Thưởng + Lương tháng 13, tăng lương định kỳ theo luật + Thưởng năng suất hàng tháng theo quy định của công ty
Thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TEP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TEP

Công ty TNHH TEP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 25 Văn Tiến Dũng, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

