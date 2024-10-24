Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Thới Nhất, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Cơ hội vàng bồi dưỡng chuyên môn và phát triển sự nghiệp cho mùa hè năm nay! Bạn đã có chưa?

Ứng tuyển ngay để trở thành một phần tuyệt vời của DEKKO và thu về kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp tại vị trí Nhân viên kinh doanh bạn nhé!

Mô tả công việc:

- Tiếp cận các dự án , các công ty tư vấn, công ty XD, chủ đầu tư... và lập danh sách các khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng, bán hàng nhận doanh số.

- Nhận dự án được giao từ TP dự án: Tiếp cận thu thập thông tin, làm việc với khách hàng và lập hồ sơ khách hàng, theo dõi tiến độ dự án.

(Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có năng lực bán hàng; KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Có kinh nghiệm về kinh doanh dự án là một lợi thế

- Kỹ năng vi tính văn phòng cơ bản;

- Năng động, nhanh nhẹn, có óc sáng tạo và khả năng làm việc độc lập;

- Trung thực, có trách nhiệm với công việc, ham học hỏi và cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, không hạn chế theo doanh số bán hàng, từ 13 triệu/tháng trở lên

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN;

- Chế độ nghỉ phép năm hấp dẫn;

- Được hưởng các chế độ phúc lợi như thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, chế độ hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau, sinh nhật....hàng năm; được chăm lo cho gia đình qua các chế độ quà Trung thu, Tết thiếu nhi, quà cho con em đạt học sinh giỏi...

- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

- Chính sách đánh giá năng lực, tăng lương định kỳ hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.